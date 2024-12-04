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尹錫悅「戒嚴」是防長餿主意！9月就在策畫　新將領全是高中同學

南韓總統尹錫悅為了反制在野黨掌握國會優勢，宣布大韓民國自1979年以來的首次戒嚴，亦是韓國歷史上自第六共和國成立以來首次。（圖／達志／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅為了反制在野黨掌握國會優勢，宣布大韓民國自1979年以來的首次戒嚴，亦是韓國歷史上自第六共和國成立以來首次。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

南韓總統尹錫悅為了反制在野黨掌握國會優勢，昨（3日）晚間突然在電視直播講話時宣布緊急戒嚴令，聲稱目的是為了剿滅親北韓勢力、肅清國內的「反國家勢力」。不過此舉連自家人都不挺，執政黨國民力量黨黨魁韓東勳就批評尹錫悅「宣布戒嚴是錯誤的，我們將與人民一起反對抵制！」對此，南韓國會也於凌晨緊急召開會議，最終在190名議員全數贊成下，宣布解除尹錫悅的戒嚴鬧劇。如今更傳出「宣布戒嚴」似乎是今年9月6日剛就任的南韓國防部長金永賢向尹錫悅出的餿主意。

共同民主黨黨代表秋美愛指出，尹錫悅與金永賢是高中同學，而且不僅是國防部長，9月大韓民國國軍更換的新將領也全部來自尹錫悅過去就讀的「忠岩高中」，這導致包括共同民主黨在內的韓國在野黨，當時就對尹錫悅可能實施戒嚴令提出質疑。不過總統府反駁稱，這是「納粹式的煽動」，而國防部及執政黨國民力量則將其稱為「政治煽動」進行反駁。

而且9月時還是防長候選人的金永賢也曾透過民調詢問公眾是否會容忍戒嚴問題的結果，坦承「老實說，我不認為會宣布戒嚴」，但如今卻做出這個與民意對著幹的重大舉措。

當下隨著尹錫悅宣佈實施戒嚴，各軍主要幹部也緊急歸隊加強戒備，並了解相關情況。軍方還指示營長級以上指揮官緊急待命，以及國防部全體職員上班。此外，戰鬥機等大部分空軍軍力也出動執行空中監視和巡邏任務。不過戒嚴最終不到3小時，就被國會表決取消，當下南韓國防部官員還聲稱：「在尹錫悅總統作出進一步指示之前，將繼續維持戒嚴令。」所幸尹錫悅4日凌晨眼見大勢已去，示軟同意解除戒嚴令。

對此，在野黨祖國革新黨黨魁、文在寅政府的前法務部部長曹國，在國會通過解除戒嚴宣言的決議後也痛批，「宣布緊急戒嚴本身就是非法的，違反了要求和程序」，並補充：「事態解除後，總統尹錫烈和國防部長金永賢應該受到彈劾和懲罰。」

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