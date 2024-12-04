民進黨護航「尹錫悅戒嚴」　親綠側翼：我們是不是可以比照？

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布緊急戒嚴，沒想到民進黨卻發文護航，稱尹錫悅是「守護自由憲政體制」才戒嚴，事後被罵緊急刪文。然而，民進黨文章PO出期間，許多側翼也紛紛發文，將韓國與台灣的情況類比，讓眾多支持者留言支持戒嚴的決定。

民進黨3日深夜發文表示，「南韓國被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣（綠）立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職...不要懷疑，Team Taiwan 的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」，直言尹錫悅的戒嚴行為是「守護自由憲政體制」。

▲民進黨全文如上。（圖／翻攝王婉諭臉書）



事後，民進黨雖緊急刪文滅火，但仍有親綠粉專沒跟上。在臉書有9萬人追蹤的「Mr.柯學先生」發文，先PO出新聞標題「快訊/南韓為了阻止反對黨癱瘓國家，宣布戒嚴」，接著說「我們是不是可以比照？？？」

該文下方吸引一批粉絲留言，「可以請賴清德總統來比照辦理，要不然藍白二黨在國會賣台及胡搞蝦搞癱瘓台灣」、「台灣也需要緊急戒嚴，嚴懲驅逐親中人士」、「我們內鬼太多了」、「感覺台灣可以比照辦理」、「真好，台灣好需要」。

▲親綠側翼發文支持台灣戒嚴。（圖／翻攝臉書）



許多人看完這些言論感到非常傻眼，「對抗獨裁，理解獨裁，成為獨裁。不虧是我們執政黨」、「以自由之名，行獨裁剷除異己之實！！選不贏國會，這倒是一個好辦法耶」、「發這種文的側翼有夠噁的」、「原來民進黨側翼真的不演了 想邁向獨裁 以前反對戒嚴的人 現在要支持戒嚴 有夠可笑」。

此外，也有許多親綠側翼發文，以南韓戒嚴的情況類比台灣，然而尹錫悅宣布戒嚴的情況與台灣大不相同。尹錫悅形象不佳、救經濟無果，加上妻子金建希涉嫌收賄、炒股及干政，讓尹錫悅的民調降至10~20%。在野黨也在民眾請願下，上月決定彈劾尹錫悅，沒想到3日晚間就爆出戒嚴。