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大陸 大陸焦點 特派現場

他販毒買到假貨「被詐76萬元」！到警局報案...結果自己被抓了

▲▼手銬,示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子購買毒品時被詐騙，向警方報案求助，結果自己也被逮捕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

大陸四川一名男子，花費17萬人民幣（約新台幣76萬元）購買毒品，結果拿到貨後，發現毒品根本是假貨，於是他便到警局報案，謊稱自己是因為投資遭到詐騙，希望警方能幫忙將錢追回來。沒想到經過警方調查，發現男子根本就是購買毒品遭詐騙，將他跟賣家雙雙逮捕歸案。

根據陸媒綜合報導，大陸四川一名師姓男子，花費17萬人民幣購買毒品，卻買到假貨，因此他在今年9月底，到南充市公安局順慶區分局李家派出所報警。師男當時向警方謊稱，自己是一名法官，受到朋友邀約投資，結果對方卻捲款潛逃，所以希望警方能幫忙把這筆錢追回來。

但後續警方根據師男提供的線索進行調查時，完全查不到他口中所說自己是法官的身分，且事情諸多細節，也跟師男所說的不同。儘管警方反覆訊問師男，師男仍堅持自己是遇到詐騙。

最終，警方順利調查出事件的來龍去脈，發現原來是當初師男向一名汪姓男子購買毒品，結果後來才發現毒品是假貨，因此才報警謊稱自己是遭投資詐騙，打算藉由警方追回那筆錢。

目前，警方已經將師男和汪男逮捕歸案，全案仍持續進行調查當中。

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