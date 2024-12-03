三重「喪屍」開車撞電桿！腳踩油門身體還在抖　警急破窗抓人

▲▼ 吳男吸食喪屍煙彈，在三重街頭自撞還續踩油門，警方當機立斷破窗將他逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導



新北市三重區一名28歲吳姓男子，今（3）日凌晨駕駛自小客車自撞路燈，吳男在駕駛座上手拿電子煙，不由自主顫抖，對員警叫喚毫無反應，腳還持續踩壓油門。警方立刻破窗並將駕駛拉出車外管束，後續發現電子煙油含有「依托咪酯」，並在車內起獲毒咖啡包，全案訊後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪，將吳男移送新北地檢偵辦。

今天凌晨2時許，一名28歲吳姓男子駕駛自小客車行經成功路與環河南路交叉口時，直接撞上路旁燈桿。吳男在撞車後並未停下，反而持續踩壓油門，車輛發出刺耳轟鳴，警方獲報趕抵現場，發現吳男仍坐在駕駛座上，身體不停顫抖，雙手握著方向盤，其中一隻手還緊抓著一支電子煙。





面對員警的多次叫喚與喝令，他毫無反應，雙眼呆滯。眼見車輛隨時可能失控，危及無辜民眾安全，員警當機立斷，用警棍擊破車窗，將吳男拉出車外。



經檢測，吳男手上的電子煙油驗出含有毒品「依托咪酯」（喪屍菸彈）成分，警方進一步搜索車內，赫然發現兩包含有卡西酮的毒咖啡包。

警方初步調查，吳男疑因吸食含毒電子煙油及毒品，導致神智不清導致車禍。所幸當時周圍並無其他車輛與行人受波及，否則後果不堪設想。全案目前依《毒品危害防制條例》及《公共危險罪》將吳男移送新北地檢署偵辦，檢警將深入追查毒品來源。