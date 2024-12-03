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社會 社會焦點 保障人權

高雄小6女生遺失吊飾！家長找制服警入校調查　教育局說話了

▲▼ 高雄市警察局左營分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲家長要求警察入校搜查學生書包。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄左營區一所國小上月29日發生制服員警進入學校事件，因一名六年級女童遺失吊飾，家長因此報警，要求員警到校協助搜查，經過協調，最後是由學生自行檢查自己的書包，而家長也撤告。教育局對此表示，事件處理過程中，警方未與學生直接接觸，也未有侵害學生權益行為，過程合乎程序和法規，學校也安排對該班級進行輔導，協助學生舒緩情緒。

一名高雄家長昨日在學校家長群組分享新聞連結，關於台中老師遭學生持樂樂球棒揮打老師左腿，老師不接受道歉並報警，2名制服員警到校將學生、家長帶返派出所。

該名家長表示，上星期五（11/29日），孩子的班也有家長帶著2位警察到班上，說是她小孩的東西不見了。對話一出，引起家長熱烈討論，據悉，發生班級是六年級。有家長認為，「就算在某位同學的書包找到，也有可能是惡作劇」、「感覺小孩會有陰影」。

▲家長在群組中討論熱烈。（圖／民眾提供）

▲家長在群組中討論熱烈。（圖／民眾提供）

教育局表示，此事發生在11月29日下午，一名學生於課堂中向導師反映吊飾失竊，因考量學生受教權益，導師請學生簡單檢查座位及書包後即繼續上課。學生家長對此不滿，向警方報案並要求進一步處理。警方到校後，與校方經協商決定，避免直接搜查學生書包以免造成心理壓力，改於學生放學後請校方協助檢視個人物品，最終未尋獲失物。

教育局強調，此次事件處理過程中，校方考量學生心理與權益的基礎上進行應對，警方並未與學生直接接觸，也未進行任何具強制性或侵害學生權益的行為。校方在應對家長訴求與學生權益間保持平衡，整體過程符合相關法規及校園安全應對程序。

教育局指出，學校安排於昨（2)日對該班級進行輔導，教導學生物權意識與守法觀念，並協助受影響學生舒緩情緒。

教育局呼籲家長能與校方密切配合，共同面對問題，為學生營造安全與信任的學習環境。未來，教育局將持續加強親師溝通機制，並與警政單位協調合作，建立完善的處理規範，確保校園安全與秩序不受干擾。

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