快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈　在地人：好不容易熬過疫情

▲林園電影城。（圖／翻攝自Google Maps）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市板橋館前西路的二輪戲院「林園電影城」過去考量疫情嚴重而暫時歇業，又於2023年恢復營業。沒想到，林園電影城2日突然發出公告表示，因租約到期，這次真的要跟大家說再見了，「感謝大家以往的愛護」。

林園電影城2日在臉書粉專發出公告，「因租約到期，本院營業至113年12月31日。服務團隊非常謝謝各位多年的支持與愛護。謝謝大家！」

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林園電影城表示，「雖然不捨，但是沒辦法。希望未來有機會再見，再次感謝大家以往的愛護」。

該文PO出後，許多粉絲分享貼文說，「這次真的要收了，老板橋人記憶」、「嗚...充滿回憶的電影院，這幾周立馬看爆，僅存少數的二輪戲院」、「時代的眼淚，再見了」、「上次停業是因為疫情，我相信它會回來，但這次感覺真的是最後了」、「熬過疫情好不容易恢復營業，還是因租約到期12/31要說再見了」、「拜託房東降點租金讓林園可以繼續下去，撐過了疫情現在要收真的很捨不得，有新片一定支持，真的是從小看到大…不管未來怎麼樣都感謝林園」。