國一少女當小老師遭淫猥！她深埋9年不忍了　彰化狼師下場出爐

▲女孩遭代課狼師猥褻得逞，10年後提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名某國中國文科代課老師，10年前對一名國一女學生伸魔掌襲胸，抱抱親吻，完事後以送香水及卡片作為獎勵、又以成績優異為由，邀其吃飯，要她隔褲摸下體打手槍猥褻得逞，去年女孩將狼師惡行公布在網路，全案才曝光，該名狼師以100萬元與女孩成立調解，法官依犯對於未滿14歲女子為猥褻行為，共3罪，判應執行有期徒刑1年。緩刑2年。

判決書內容指出，該名代課老師於2013年8月30日起至2014年1月20日、2014年2月11日起至2014年6月30日止，為彰化縣某國中國文科代課老師，女孩當時擔任國中一年級國文小老師的學生，未滿14歲。

2014年1月1日至6月30日間，某日下午16時許，分別在該國中內及大馬路上，狼師要求女孩到車內藉口要載她返家，隨即對其擁抱、親吻並撫摸其胸部，且給予香水及卡片作為獎勵。接著又在某停車場內，狼師又以女孩成績優異給予獎勵為由相約吃飯，又對她擁抱、親吻並撫摸胸部，並要求女孩用手隔褲碰其下體，接著便自行打手槍。直至去年2023年6月25日女孩在臉書上揭發狼師惡行並報警處理。

法官審酌被告身為女孩老師，不善盡為人師表，竟為滿足一己私慾，明知當時女孩未滿14歲，性自主觀念未臻成熟，卻對女孩犯下猥褻犯行，對女孩身心發育及人格發展造成不良影響。由於被告犯後坦承犯行，尚知悔悟，且與女孩以100萬元達成調解，依犯對於未滿十四歲女子為猥褻行為，共3罪，各處有期徒刑8月。應執行有期徒刑1年。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。

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