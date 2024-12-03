　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國一少女當小老師遭淫猥！她深埋9年不忍了　彰化狼師下場出爐

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女孩遭代課狼師猥褻得逞，10年後提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名某國中國文科代課老師，10年前對一名國一女學生伸魔掌襲胸，抱抱親吻，完事後以送香水及卡片作為獎勵、又以成績優異為由，邀其吃飯，要她隔褲摸下體打手槍猥褻得逞，去年女孩將狼師惡行公布在網路，全案才曝光，該名狼師以100萬元與女孩成立調解，法官依犯對於未滿14歲女子為猥褻行為，共3罪，判應執行有期徒刑1年。緩刑2年。

判決書內容指出，該名代課老師於2013年8月30日起至2014年1月20日、2014年2月11日起至2014年6月30日止，為彰化縣某國中國文科代課老師，女孩當時擔任國中一年級國文小老師的學生，未滿14歲。

2014年1月1日至6月30日間，某日下午16時許，分別在該國中內及大馬路上，狼師要求女孩到車內藉口要載她返家，隨即對其擁抱、親吻並撫摸其胸部，且給予香水及卡片作為獎勵。接著又在某停車場內，狼師又以女孩成績優異給予獎勵為由相約吃飯，又對她擁抱、親吻並撫摸胸部，並要求女孩用手隔褲碰其下體，接著便自行打手槍。直至去年2023年6月25日女孩在臉書上揭發狼師惡行並報警處理。

法官審酌被告身為女孩老師，不善盡為人師表，竟為滿足一己私慾，明知當時女孩未滿14歲，性自主觀念未臻成熟，卻對女孩犯下猥褻犯行，對女孩身心發育及人格發展造成不良影響。由於被告犯後坦承犯行，尚知悔悟，且與女孩以100萬元達成調解，依犯對於未滿十四歲女子為猥褻行為，共3罪，各處有期徒刑8月。應執行有期徒刑1年。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／莊瑞雄慘了！　北檢列被告調查
尷尬！加拿大總理稱「25％關稅毀經濟」　川普回：不然來當第5
「承認台灣變強了！」日本游擊手12強敗北後吐心聲
快訊／化學槽車翻落國1邊坡！　駕駛身亡
飯店沒房了...短裙女超不爽　男友幫擦傷口還挨罵：不要亂
月收30萬擠套房！4月嬰渾身傷死亡　父母甩鍋「狗咬或姊姊壓的
獨／2歲女抱「第一桶金」　路口哭找爸媽
32歲男星「心臟驟停」猝逝　醫曝致病因：多數沒有徵兆
啦啦隊新成員激似三上悠亞！邊跳邊晃　釦子全開看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

21歲嫩妹恍神！平交道自撞「車掛護欄」畫面曝　受驚呆站路邊

莊瑞雄「選總統時賭到要死」　北檢列被告調查...不排除傳喚偵訊

電腦王阿達「教看盜版」被抓回應了：至少知道我人緣還不錯

快訊／化學槽車翻落國1邊坡！　受困駕駛傷重不治

月收30萬擠套房！4月嬰渾身傷死亡　父母甩鍋「狗咬或姊姊壓的」

資深藝人康凱掐頸工會員工！還恐嚇「弄你很簡單」　這下慘了

飯店沒房了...短裙女超不爽　男友買藥幫擦傷口還挨罵：不要亂

政府調整稅收補健保虧損　北市千人上街頭！怒吼遞交陳情書

獨／2歲女抱「第一桶金」路口哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝　

國一少女當小老師遭淫猥！她深埋9年不忍了　彰化狼師下場出爐

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

21歲嫩妹恍神！平交道自撞「車掛護欄」畫面曝　受驚呆站路邊

莊瑞雄「選總統時賭到要死」　北檢列被告調查...不排除傳喚偵訊

電腦王阿達「教看盜版」被抓回應了：至少知道我人緣還不錯

快訊／化學槽車翻落國1邊坡！　受困駕駛傷重不治

月收30萬擠套房！4月嬰渾身傷死亡　父母甩鍋「狗咬或姊姊壓的」

資深藝人康凱掐頸工會員工！還恐嚇「弄你很簡單」　這下慘了

飯店沒房了...短裙女超不爽　男友買藥幫擦傷口還挨罵：不要亂

政府調整稅收補健保虧損　北市千人上街頭！怒吼遞交陳情書

獨／2歲女抱「第一桶金」路口哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝　

國一少女當小老師遭淫猥！她深埋9年不忍了　彰化狼師下場出爐

花蓮海岸漂流木創作賽！　即日起開放徵件

21歲嫩妹恍神！平交道自撞「車掛護欄」畫面曝　受驚呆站路邊

快訊／台股收盤大漲290.53點　台積電漲20元至1055

自行車友不捨！　高雄知名車行自曝「土地被賣掉」將暫歇業

莊瑞雄「選總統時賭到要死」　北檢列被告調查...不排除傳喚偵訊

孫儷幫女兒圓夢「扮小甄嬛」拍照！　當年髮型師來幫忙…成果驚人

苗栗男3年來臀部流膿不止好困擾　竟是腰椎手術造成的細菌感染

她每天吼老公「越罵越大聲」！問題竟在耳硬化症　醫揭常見2症狀

桃園市立美術館「消失的空橋」回來了　張善政臉書曝始末

公公暈倒全家人超淡定！她急叩救護車...網笑：機會被媳婦破壞了

社會熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

花蓮休旅車自撞分隔島！副駕內臟破裂亡

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長調職

即／私藏48部兒少性影像惹眾怒　黃子佼一審判8月

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

逆轉！彰化偵查佐輕生　家屬聲明：無關霸凌

閨密託孤！邱瓈寬被乾兒子提告討護照

黃子佼藏兒少性影像2259檔！法官不給緩刑理由曝

電腦王阿達教看盜版...檢警見本尊「跟Q版長一樣」

柯文哲的牢房生活　花3500掌握關鍵案情

更多熱門

相關新聞

鬼切害3車噴飛20米　驚悚畫面曝

鬼切害3車噴飛20米　驚悚畫面曝

又是鬼切釀禍！彰化鹿港鎮一名46歲廖姓騎士，昨(3日)上午行經鹿草路二段，突然從外側切入內車道，造成後方2名18歲機車騎士閃避不及撞成一團，3機車瞬間噴飛，往前滑行約20公尺，機車零件散落一地，3人意識清楚、全身受有擦挫傷，全都進了加了護病房觀察，酒測值皆為0，肇事原因警方待查。

逆轉！彰化偵查佐輕生　家屬聲明：無關霸凌

逆轉！彰化偵查佐輕生　家屬聲明：無關霸凌

醫師做檢查連續對母女襲胸　下場曝光

醫師做檢查連續對母女襲胸　下場曝光

國1彰化路段鬼切出事　小貨車撞休旅釀2傷

國1彰化路段鬼切出事　小貨車撞休旅釀2傷

6歲兒站機車踏板載　父加油未熄火撞油罐車

6歲兒站機車踏板載　父加油未熄火撞油罐車

關鍵字：

彰化狼師調解緩刑妨害性自主猥褻調解

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

女兒出道！　AV女優引退了　

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面