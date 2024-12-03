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前高市議員王齡嬌指對手「發500走路工」　被控誣告結果曝

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人王齡嬌。（圖／記者林敬旻攝）

▲前高雄市議員王齡嬌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

無黨籍高雄第4屆市議員候選人王齡嬌和競選總部王姓女志工，前年九合一大選前，聲稱同選區尋求連任民進黨高市議員江瑞鴻等人發放「走路工」，兩人事後被控誣告罪，一審王齡嬌因罪證不足獲判無罪，全案上訴，高雄高分院今（3）日上午宣判，仍維持無罪判決。

判決指出，王姓女志工是在2022年11月間由，當時競選高雄市第4屆第5選區（大樹、大社、仁武、鳥松）市議員候選人王齡嬌陪同，到高雄市調查處及橋頭地檢署檢舉，指有人邀她參加同選區候選人江瑞鴻造勢晚會，並交給她「走路工」賄款500元。

經檢方調閱相關監視器畫面，發現造勢晚會後沒有人發放任何物品或紅包，且王女沒有參與晚會而是在王齡嬌競選總部參與選務事宜，事後王女再被詢問才坦承，檢舉內容都是她「亂猜、亂講的」。

法官調閱王齡嬌競選總部監視器畫面、王女手機對話紀錄、警詢內容等事證後，認定王女為貪圖檢舉獎金，竟虛構不實事實，恐造成江瑞鴻等人受精神與名譽損失，但考量王女有輕度智能障礙，審理中坦認犯行已知悔悟，依誣告罪判王女2個月徒刑、緩刑2年。

至於檢方控訴王齡嬌涉犯教唆誣告等罪嫌部分，法院認為，王齡嬌有告知王女檢舉賄選可獲得獎金，並陪同她製作檢舉筆錄，並在王女接受詢問過程，曾多次提示她有關指訴收受賄款過程等，但相關證據不足證明王齡嬌行為構成犯罪，因此判王齡嬌無罪。

全案上訴後，高雄高分院今日上午宣判，合議庭認為原審認事用法，核無不合，駁回上訴，維持無罪的判決。

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