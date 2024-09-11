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電商女王控前婆婆侵入住宅　元祖食品創辦人張秀琬判拘30天

▲安晨妤。（圖／翻攝自Facebook／安晨妤）

▲元祖食品前二少奶奶安晨妤（如圖）告前婆婆張秀琬侵入住宅，台北地院一審判張婦拘役30天。（圖／翻攝自Facebook／安晨妤）

記者黃哲民／台北報導

號稱「電商女王」的安晨妤和元祖食品第2代次子張劭緯2019年結束13年婚姻，和前婆婆張秀琬爆發訴訟糾紛，其中1件是安女告張婦擅闖她家還用手機朝屋內亂拍亂錄，被她報請警員到場趕人仍賴著不走，涉犯妨害祕密等罪嫌，台北地院今（11日）依留滯住宅罪判張婦拘役30天，可上訴。

雙方本人今都沒到庭聆判。本案源於去年（2023年）5月1日下午3點多，張秀琬與安晨妤的父母到安女位於北市大安區住處，安女開門讓爸媽進屋，張婦緊跟在後，逗留屋內不理會安女對她下逐客令，安母幫腔前親家指責自己女兒，雙方吵成一團。

▲元祖食品董事長張秀琬。（圖／記者林信男攝）

▲元祖食品創辦人兼現任董事長張秀琬。（圖／資料照）

當時藝人黃鐙輝夫妻等人正好在安女住處聚會，目睹鬧劇十分尷尬，僵持逾半小時後，安晨妤報請警員到場趕人，張秀琬拖延約10分鐘才倖然離開。安女事後指控前婆婆擅闖她家，還拿手機亂拍亂錄她屋內非公開活動與隱私保護區域，涉犯無故侵入住宅、妨害祕密等罪嫌。

張秀琬出庭否認強行拍照錄影，安晨妤當庭落淚訴苦受委屈，黃鐙輝妻子萁萁出庭作證目擊的過程。法官勘驗當時的蒐證影片，勸諭雙方將傷害降到最低，因雙方各有堅持，法官今僅依留滯住宅罪判張婦拘役30天、得易科罰金3萬元，可上訴。

現年71歲的張秀琬是元祖食品創辦人、現任董事長，她前年（2022年）指控安晨妤到她家偷走電腦、涉犯無故侵入住宅與竊盜等罪嫌，但被查出是她邀安女進屋，且孫子證稱阿嬤家根本沒電腦，安女獲不起訴後反控張婦涉嫌誣告，北院另案審理中。

安晨妤原名安貞禎，還是元祖二少奶奶期間，由當時丈夫張劭緯豪砸3000萬元出唱片圓歌手夢，但星途曇花一現。安女離婚後轉戰網路商城，號稱「電商女王」，她和中華職棒前兄弟象隊防護員衣思訓開兒童增高診所起糾紛，一審判她須賠200萬元，上訴高院二審成立和解落幕，安女另被控介入傅姓醫師婚姻，一審日前判她與傅男連帶賠償正宮30萬元，可上訴。

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