翁曉玲刪「吳斯懷條款」連署成案　民進黨團：狐狸尾巴露出來

▲立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委翁曉玲再度提案刪除「吳斯懷條款」，並獲連署成案，送入程序委員會，最快6日付委。民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍營狐狸尾巴露出來，這週要審停砍年改，同時又鼓勵退將通敵媚共，而這樣的法案能夠死灰復燃，應該是因為黨中央的意志。

根據現行「兩岸人民關係條例」第9條之3規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

此一條文被視為「吳斯懷條款」，國民黨立委翁曉玲日前曾以違背憲法言論和表意自由等基本人權保障為理由，擬提案刪除，引發爭議後有藍委緊急撤簽，翁曉玲後來也暫緩提案，如今則捲土重來，獲葉元之、陳永康等14位藍委連署支持。

吳思瑤說，翁曉玲的修法不符合台灣民意，藍委原本嚇得紛紛走避，如今卻捲土重來，而這週四還藍營還要排審反年改 ，將引起社會集體撻伐。

民進黨團書記長蔡易餘則表示，翁曉玲本來說要讓這些對國家不忠的人繼續領退休俸，讓全民公憤，對國家沒有忠誠度的人還拿人民納稅錢，更可以看出國民黨現在也是要強行通過《選罷法》，讓罷免權沒法行使，讓人民對於惡法，對於立委違法亂紀沒有制裁能力，這樣奇奇怪怪法律會一再出現。