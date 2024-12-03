2024年10大人權新聞出爐！死刑存廢登榜首　柯文哲遭羈押也入列

▲2024年人權新聞出爐，柯文哲遭羈押受很大關注。（圖／記者劉昌松攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（3日）是師鐸獎女教師命案發生10週年，受害者家屬發起「1203白玫瑰運動」，下午將上街頭呼籲司法修法平衡被害人地位，並表達「拒絕廢死大法官」等訴求。中華人權協會上午也舉行記者會，發布今年度十大人權新聞，前三名分別為死刑存廢問題、職場霸凌和民眾黨主席柯文哲羈押。協會理事長高思博、國民黨立委王鴻薇共同呼籲，關心死刑存廢的人能參與下午的集會。

中華人權協會公布今年度十大人權新聞，第一名即為死刑存廢問題。第二名為職場霸凌，第三名為柯文哲羈押。之後排名依序為，大法官提名、法官之死（士林地院法官憾事）、兒少權益、人工生殖法、以巴衝突、失聯移工、校園割頸案、2024世界人權報告、健保資料庫爭議。

藍委王鴻薇表示，大法官的釋憲結果已是實質廢死，嚴重侵害人權且也嚴重違背台灣絕大數人意願，下午反廢死的集會行動之所以選在今天，有沉痛意義，因為師鐸獎女師就是在十年前的今天遇害，十年後因為大法官憲法法庭判決結果，使她沒有得到真正的正義，她的先生張介能這幾天也持續奔走，反映被害者家屬的心聲，因此呼籲所有關心死刑存廢問題的人，能在今日下午參加集會，表達心聲。

高思博指出，在失聯移工的部分，6、7月時有個統計是今年失聯移工破紀錄，這是衛福部、移民署發布，這些人在台灣跑去什麼地方去，連政府都無法追蹤，台灣情況比美國好些，失聯移工對台灣還沒有造成問題，還沒有像歐美那麼強烈的反移民，這已經是個值得拿出來談的警訊。

高思博也談到法官之死，這是4月發生的事情，以法律圈來說，離世法官是優秀學長，在法律界引起很大震撼，司法院出面安撫，顯然安撫不是很成功。法官論壇上，大家都覺得過勞來源就是司法院本身政策造成。

「在野黨領袖在選完就被羈押，其實很嚴重！」高思博認為，此事雖在台灣被當成政治新聞處理，但在國外恐會是不得了的人權議題。