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社會 社會焦點 保障人權

政府調整稅收補健保虧損　北市千人上街頭！怒吼遞交陳情書

▲▼民眾不滿調整賦稅補健保財源，1200人上街頭怒吼。（圖／CLEAN AIR大聯盟提供）

民眾不滿調整賦稅補健保財源，1200人上街頭怒吼。（圖／CLEAN AIR大聯盟提供）

記者邱中岳／台北報導

資深媒體人彭華幹3日上午率領千人上街頭，主要認為健保財源亮紅燈，但署長卻計畫要調整證交稅以及房屋交易稅來補充健保，還傳出要調高營業稅充實財源，因此走上街頭表達抗議，訴求「我要選擇不要稅」，希望政府善用既有稅收，不要再度增加民眾負擔。

北市自由廣場上午聚集1200人，以徒步的方式走到凱達格蘭大道，警方不敢大意，動員30名警力到場戒護維安，避免有衝突場面發生，資深媒體人彭華幹也到場，率領群眾徒步前進，並表達政府要增加賦稅、人民不滿的情緒。

發起遊行的CLEAN AIR大聯盟召集人彭華幹表示，人民本來可以安居樂業睡個好覺，現在政府為了不讓健保破產就計畫調整證交稅、房屋交易稅等因應策略，質疑物價馬上要飛漲，人民收入沒有增加，還要被政府掏空荷包，哪一個人不會因此而嚴重失眠。

▲▼民眾不滿調整賦稅補健保財源，1200人上街頭怒吼。（圖／CLEAN AIR大聯盟提供）

他強調，政府官員數學全都不及格，明明菸害防制法已經修正通過加熱菸品上市，卻卡關健康風險評估超過一年半，不但走私加熱菸超級猖獗，亂象百出，光是因為走私而流失的菸稅捐就超過百億；如果依法上市，這筆稅收只會更多，不就正好可以拿來挹注健保財源。

「黑十字運動」發起人醫師蔡豐州表示，政府根本是把人民當成土地公，以為是有求必應，沒想到這次神也發火；因為健保是立意良善，政府卻把健保操作到虧損連連，不但健保點數始終做不到一點一元，連醫護人員的待遇也無法明顯改善，醫護人力也快速流失，讓全民一起受影響。

▲▼民眾不滿調整賦稅補健保財源，1200人上街頭怒吼。（圖／CLEAN AIR大聯盟提供）

▲民眾不滿調整賦稅補健保財源，千人上街頭並向總統府代表遞交陳情書。（圖／CLEAN AIR大聯盟提供）

蔡豐州說，政府面對危機老是挖東牆補西牆，頭痛醫頭、腳痛醫腳，從健保財源到波波醫師抗爭，各級公會被摸頭罔顧基層聲音，權益已經犧牲到沒有容忍的空間，希望政府不可以任意加稅來壓榨人民。

▲▼民眾不滿調整賦稅補健保財源，1200人上街頭怒吼。（圖／CLEAN AIR大聯盟提供）

遊行隊伍另一個焦點是多位支持加熱菸盡速上市的民眾，扮成乞丐敲著鐵碗，坐在一堆金磚的前面，凸顯政府要補充健保財源不是沒有錢，百億菸稅捐就是看的到也用得上。中午12時許，由現場群眾向總統府代表遞交陳情書後解散。

警方除呼籲民眾理性走上街頭表達訴求外，也動員30名警力到場維持交通、安全秩序。

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