Apple Vision Pro台灣上市日期突襲公開　3種售價最低都破10萬

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果 3日宣布，Apple Vision Pro確定將於 17日在台灣上市，將從5日開放預訂，售價將從售價 NT$119,900 起，有 256GB、512GB 和 1TB 可供選擇。

千呼萬喚，Apple Vision Pro 確定將在17日在台灣正式上市，官方在今日宣佈，將從 5 日開放預購，售價 NT$119,900 起，有 256GB、512GB 和 1TB 儲存空間供顧客選擇。Apple Vision Pro採用 micro-OLED 技術，將兩個顯示器滿載 2,300 萬像素，為每隻眼睛呈現比 4K 電視更多的像素。

先進的「空間音訊」系統使用兩個獨立的音量放大驅動器，營造出聲音來自使用者周圍空間的感覺。Apple Vision Pro 也配備高效能眼動追蹤系統，提供靈敏、直覺的輸入功能，而 EyeSight 協助使用者與周遭的人維持互動。 Apple Vision Pro 搭載 Apple 晶片，採用獨特的雙晶片設計。Apple M2 晶片提供強大的獨立效能，而首開先河的 Apple R1 晶片則處理來自 12 台相機、5 個感測器和 6 個麥克風的輸入資料，確保顯示內容生動呈現在使用者眼前。

Apple Vision Pro 以 visionOS 驅動，具備直覺的空間式使用者介面，以及使用者可用眼睛、手和聲音操作的輸入系統，將融合數位內容與實體世界，提供強大的空間體驗，改變人們進行工作、合作、聯繫、重溫回憶、享受娛樂等活動的方式。

對此，使用者只需看著 App、雙指輕點，即可與 App 互動。還可以用語音讓系統聽寫出文字、使用虛擬鍵盤打字、要求 Siri 開啟和關閉 App、播放媒體、回答問題等。無限畫布將 App 從實體顯示器的邊界中解放出來，讓它們能以任何規模並排顯示，提供使用者發揮生產力、合作和娛樂的極致工作空間。「環境」提供絕美的動態景觀，包括 Bora Bora、Joshua Tree、Yosemite 等地點，甚至還有月球的景緻。這些場景的設計目標是幫助使用者專注、減少雜亂的視覺元素，並享受身歷其境的體驗。

目前擁有超過 2,500 款特別為 Apple Vision Pro 設計的 App，以及超過 150 萬款與 Apple Vision Pro 完全相容的 iPhone 和 iPad App，其中包括《friDay》、《MyVideo》和《momo 購物》等熱門服務推出的 App。使用者還可以藉由「Mac 虛擬顯示器」將 Mac 無線帶入 Apple Vision Pro，在巨大、隱私且可攜帶的顯示器上取用 Mac App。Apple Vision Pro 的獨特功能，搭配 Apple 全球開發者社群所建構的 App，為使用者打造出色的多功能裝置。



