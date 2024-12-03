陸生賀「中國台北隊」奪冠、馬辦指同屬一中　綠：刻意矮化台灣

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

馬英九基金會邀請40名陸生訪台，行程也到棒球場體驗棒球，被問到台灣隊拿下12強賽冠軍的感想時，復旦大學學生宋思瑤說要代表訪問團，對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，吃豆腐言論引發爭議。對此，民進黨今（3日）表示，該名中國學生的發言完全不尊重台灣社會，民進黨支持對等尊嚴的兩岸交流，但對此種刻意矮化台灣、傷害台灣人民情感的不當發言，完全不能接受。

前總統馬英九邀請的訪台中生1日公開稱我棒球12強國家代表隊為「中國台北隊」，作為主辦單位的馬英九基金會，其執行長蕭旭岑2日受訪時則稱：「也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國。」對此，民進黨中國部批評，馬辦不只長期配合中共的統戰劇本演出，這次更讓中共獲得更多統戰素材，徹底淪為中共對台統戰工具。

民進黨中國部指出，中共當局從來不正視台灣地位，想方設法打壓矮化，而國內就是會有全力配合的政客。如2015年馬習會時，馬英九脫口說出真正的「九二共識」就是「海峽兩岸在1992年11月就『一個中國原則』達成的共識」，只有一中沒有各表，完全配合中國論調，沒有中華民國存在的空間。

民進黨批評，這次又是馬辦搭建舞台，讓中國學生在台灣說出「祝賀中國台北隊奪冠」，恰恰證明CHINESE TAIPEI不僅完全沒有台灣，更不可能是中華台北，而是赤裸裸的「中國台北」！這樣毫無對等尊嚴的兩岸交流，台灣社會無法接受。

民進黨中國部表示，12強冠軍戰先發投手林昱珉賽後受訪時表示，「我們不是一個普通的小國家，小國家可以成為世界冠軍」；內野手潘傑楷、外野手陳傑憲也相繼藉由手勢，向世界宣告我們「來自台灣」，本次12強台灣隊奪得世界冠軍，是全體國人共同的榮耀，讓國際社會看見、讚賞台灣，多位球員力挺台灣的言行，更道出全體國人的心聲。

民進黨中國部批評，馬英九、蕭旭岑之流，不但多次配合中共對台統戰活動，甚至自己「加戲」，配合發表「一中論調」，配合中共打壓台灣主權，完全就是背叛全體台灣人民的行徑。

民進黨中國部強調，無論是中共或是馬英九之流都應清楚認知兩岸互不隸屬的客觀事實，兩岸交流應建立在「對等、尊嚴、健康、有序」的基礎上，而不是「假交流真矮化」，妄圖藉由假交流達成中共的政治目的。