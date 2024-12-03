海巡東部分署副分署長履新！　王寳庭歷練完整操守能力俱佳

▲新任副分署長王寶庭上校（右）由東南沙分署主任秘書陞任。（圖／海巡東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署東部分署2日9時舉行「新任副分署長布達暨宣誓典禮」，由東部分署蔡分署長主持布達，新任副分署長王寶庭上校由東南沙分署主任秘書陞任，蔡分署長期勉希借重王副分署長以往所累積之經驗，就任新職後，必能在其實事求是、崇法務實作風下，有更優異的表現。

新任王副分署長，畢業於陸軍後勤學校指職甄選預官班87年班、海巡研究班99年班、國大學戰爭學院正規班106年班，曾任東南沙分署主任秘書、巡防組副組長、第十巡防區指揮部主任、巡防組專門委員、第七岸巡隊隊長等職務，歷練完整，品德操守良好，學識能力俱佳。

▲東部分署蔡分署長（右）主持布達，新任副分署長王寶庭上校宣誓就任。

分署長蔡茂埕表示，本分署在全體同仁努力下，各項任務均能順利推行，也請各位同仁積極配合副分署長的指導，將年度工作完结，給自己在今年一整年的業務推動交出一張漂亮的成績單，同時也砥礪自己開始擘劃明年工作，使來年工作執行更加順利，創造自我價值及認同。另近期公部門發生職場霸凌的事件，並成為媒體焦點，希望各級的主管幹部能以此為警惕，同仁如發生問題，應以關懷立場出發，積極協助解決問題。