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「大進滿88號」遭陸扣逾4個月　人船獲釋！海巡一路戒護深夜抵澎湖

▲▼「大進滿88號」海巡護送返航，船長終於返家。（圖／記者陳洋攝）

▲「大進滿88號」海巡護送返航，船長終於返家。（圖／記者陳洋攝，下同）

記者陳洋、董美琪／綜合報導

澎湖「大進滿88號」漁船今年7月2日在金門海域近大陸地區作業，遭中方海警船以違反「伏季休漁規定」帶往福建省泉州市圍頭港留置4個多月，15日完成裁罰程序後獲得釋放，於下午2時許駛出圍頭港，並與友船「大進滿8號」會合後，共同返回澎湖。在海巡署金馬澎分署巡防艇接應戒護下，今日凌晨0時多抵達澎湖竹灣漁港，洪姓船長戴著口罩，面對詢問不發一語，由家人接送回家。

▲▼「大進滿88號」海巡護送返航，船長終於返家。（圖／記者陳洋攝）

澎湖籍「大進滿88號」漁船疑越界拖捕被扣留逾4個月，在前後任的澎湖海峽兩岸交流協會理事長，前立委林炳坤與前副議長陳雙全等人8月13日與福建省台辦三通處長李忠惠見面，雙方達成共識，澎湖縣議會議長陳毓仁10月24日率團至北京，與中國大陸國台辦主任宋濤會面時獲得回應。15在繳清人民幣21萬餘元罰款（人員10萬、漁船11萬餘元）後，人船終獲釋放。

▲▼大進滿88號。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於「大進滿88號」漁船遭大陸扣留已逾4個月，主、輔機長時間未運轉，恐有航安顧慮，加上天兔颱風接近台灣，海象轉趨惡劣，金馬澎分署第十三巡防區特派遣巡防艇前往接應大進滿88號，於晚間與「大進滿88號」漁船會合（距小門西北方22浬），一路戒護平安返回澎湖。

洪姓船長現身時頭髮留長，戴著口罩，面對記者詢問，未多做發言，家人等候多時，一家人終於團圓一同返家。

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