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社會 社會焦點 保障人權

氣好兄弟睡了女友　綠帽男怒嗆「閹掉」150萬遮羞費沒了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）不滿女友和好兄弟阿輝（化名）發生性關係，開口索要300萬元遮羞費，但阿輝無力負擔，僅先後賠償150萬元，他便在公開場合噴漆，指責阿輝是「姦夫」，甚至打電話飆罵「玩人家的女人不是被殺死，不然鳥被人家閹掉啦」等話，反而因此挨告。南投地院法官日前審理之後，依恐嚇取財罪判處阿強有期徒刑1年4個月，犯罪所得150萬元全數沒收。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲阿強不爽阿輝與女友發生性關係，憤而要求阿輝給付遮羞費。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強因為不滿女友與阿輝發生性關係，去年1月間透過LINE傳訊息，要求阿輝在2天之內賠償300萬元，還要發表道歉書，否則就要對阿輝不利，「希望你出入能平安」、「這是最後警告，你不是沒辦法，是沒誠意處理，那就看著辦，敢玩就要擔得起後果」。

阿輝因為無力負擔300萬元，與阿強見面協商，將金額降至200萬元，並先付了100萬元。但阿強仍然覺得不滿足，於是跑到公開場合噴漆，指責阿輝是「姦夫」，接著打電話飆罵阿輝，「做不到沒關係，你我看你八字有沒有夠重」。

阿輝擔心真的受到傷害，於是又付了50萬元，無奈阿強還是不肯罷休，繼續在公開場合噴漆、打電話責罵，包含「玩人家的女人不是被殺死，不然鳥被人家閹掉啦」等等，他實在是忍不下去了，這才決定報警處理。

阿強到案之後矢口否認犯行，強調阿輝是自願同意賠償，他甚至同意將金額降至200萬元，但因為賠償金遲遲沒有給齊，他才會去噴漆、打電話，要求阿輝履行承諾。

不過，南投地院法官認為，從雙方的對話紀錄看來，阿強不僅沒有提出要求阿輝賠償的合法依據，傳送的訊息內容也一次比一次激烈，就算拿到150萬元賠償金仍不肯罷手，繼續用激烈言詞恫嚇阿輝交付財物，縱然他聲稱是要給予阿輝機會彌補過錯，但他的行為已經造成阿輝畏怖，構成恐嚇要件。

最終法官沒有採信阿強的說詞，並依恐嚇取財罪判處他有期徒刑1年4個月，犯罪所得150萬元也全數沒收，全案仍可上訴。

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