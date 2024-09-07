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社會 社會焦點 保障人權

老闆偷吃女員工滑進旅館　「K歌」3小時賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）控訴丈夫阿德（化名）外遇女員工A，還與對方共同進出旅館，憤而決定提告求償50萬元；阿德則辯稱，他只是受到請託送A女去旅館參加K歌派對。不過，南投地院法官日前審理此案，並未採信阿德的說詞，最終判他應賠償小鳳30萬元。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲小鳳控訴丈夫阿德外遇女員工A。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，婚後與阿德感情和睦（兩人現已離婚），後來因故相處態度轉為冷淡，阿德在2022年1月間還主動提出想要離婚，但她沒有答應；事後經友人善意提醒，她決定委請徵信社調查，竟在同年10月間抓包阿德與女員工A前往旅館，憤而決定提告求償50萬元。

阿德則辯稱，A女是逃逸移工，生活起居有諸多不便，因為A女想去旅館參加朋友舉辦的K歌派對，多次拜託幫忙接送，他基於雇主與員工的情誼才同意，當日有進入房間與大家同樂，派對結束之後就將A女送回家，沒有繼續逗留，兩人的行為屬於一般正常社交往來，他沒有侵害到妻子的配偶權。

不過，徵信社經理出庭證稱，他受到小鳳委託負責跟蹤阿德，事發當日阿德開車去接A女，兩人先前往某間超商，接著阿德自己去餐廳吃飯，再回到超商載A女前往旅館，他清楚聽到阿德向旅館人員說要休息3個小時，3個小時之後他們才一起離開旅館。

南投地院法官認為，在徵信社的跟拍影片中，清楚拍到旅館人員曾遞交物品給阿德，阿德自述的當日行程與徵信社經理的描述情節相符，加上阿德至今都未能提出參加K歌派對的相關證據，難認已有適當舉證，最終不採信他的說詞，並判他應賠償小鳳30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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