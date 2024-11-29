婆婆體貼媳婦「年輕睡比較晚」　等到中午沒人一開房門傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿華（化名）7年前與越南籍女子小玲（化名）結婚，沒想到小玲卻在某天突然離家出走並返回家鄉，至今仍不願意返台，因而決定向法院訴請離婚，日前獲得法官裁定准許。阿華的母親也證稱，事發當日她以為媳婦年輕睡比較晚，早上起床後沒有去叫人，但一直等到中午都不見人影，這才覺得不對勁，去房間一看，人已經不在家了。

▲阿華的母親以為媳婦小玲還在睡覺，早上起床時沒有叫人，一直等到中午才發現媳婦已經離家出走。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿華在判決書中主張，7年前他與小玲登記結婚，婚後一起住在台灣生活，兩人並無子女，但小玲某天突然無故離家出走，並在當日出境返回越南，他多次聯繫要求小玲回來都被拒絕，考量到夫妻倆至今已經分開超過4年，這才決定向法院訴請離婚。

而小玲經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀答辯或陳述。

阿華的母親證稱，兒子和媳婦平常相處情形很好，都沒有吵架，她也不知道媳婦為什麼要離開，事發當日她不曉得媳婦一大早就出門了，還以為對方年輕比較想睡，所以起床時沒有立刻去叫人，但一直等到中午都沒有看見媳婦的身影，覺得不對勁去房間一看，人已經不在家了。

南投地院法官調閱相關出入境紀錄，小玲確實在離家出走當日便出境返回越南，之後再也沒有入境台灣的紀錄。法官表示，阿華和小玲長期分居，徒有婚姻之名，無婚姻之實，兩人的婚姻關係確實存在重大破綻，且無證據證明男方是唯一有責的一方，最終裁定准許阿華的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。