帳戶多出18萬「證明男女朋友關係」　南投女下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）聲稱，為了借錢需要製作金流，讓人在中國的男友向有關單位證明彼此是情侶關係，於是將自己的郵局提款卡、密碼交出，結果帳戶平白多出18萬元，她也因為成了詐騙集團人頭帳戶而挨告。南投地院法官日前審理之後，依一般洗錢罪判處小花有期徒刑4個月，併科罰金3000元。

▲小花聲稱自己是將郵局帳戶資料交給「男友」。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花今年4月間前往超商，將自己的郵局帳戶提款卡、密碼等資料，以包裹寄送給「男友」；然而，詐騙集團成員取得小花的帳戶資料之後，隨即以有投資內線消息等理由，誆騙被害人匯款18萬元，等錢匯入帳戶再立刻提領一空，完成洗錢行為。

被害人發覺受騙之後，立刻報警處理。小花到案時堅稱，她是為了向人在中國的男友借錢，需要製作金流向兩岸外匯管制單位證明彼此是男女朋友關係，才會將帳戶資料交出。

不過，檢方認為小花的說詞有違常情事理，後續也沒有提供相關對話紀錄佐證，所以沒有採信她的說詞，訊後依法提起公訴。

南投地院法官認為，小花與「男友」並無特殊信賴關係，卻輕率將重要的金融帳戶資料交出，導致被害人受騙損失18萬元，考量到她已經坦承犯行，過去沒有犯罪紀錄，最終依一般洗錢罪判處有期徒刑4個月，併科罰金3000元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以1000元折算1日，全案仍可上訴。