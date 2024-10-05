父欠20萬醫療費無人理　2兒曝悲慘童年「沒爸的小孩要認分」

記者黃翊婷／綜合報導

一對兄弟控訴，父親阿輝（化名）過去從未盡到為人父的責任，兄弟倆靠母親、祖父母以及自己半工半讀長大，祖父母也常感嘆「沒老爸的小孩要認分」，如今兩人經濟狀況和健康狀況都不好，因此決定向法院請求減輕或免除對父親的扶養義務，日前獲得南投地院法官裁定准許。

▲阿輝年輕時對兒子們不聞不問，老了只剩孤身一人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

兄弟倆在判決書中主張，父親阿輝曾犯過刑法、入監服刑，從小到大，他們都是由母親、祖父母養育長大，甚至國中一畢業就去學技術，半工半讀養活自己，祖父母也常感嘆「沒老爸的小孩要認分」，勸他們不要學壞、好好讀書，這段期間父親完全不聞不問，也從來沒有給予生活費，如今兄弟倆皆有自己的生活，但經濟狀況和身體狀況都不好，因此決定向法院請求減輕或免除對父親的扶養義務。

經調查，阿輝目前由政府安置，已經沒有陳述能力，無法言語，還積欠醫療費用多達20幾萬元，他沒有戶籍，其他親屬也都不願意讓他設戶籍，名下財產只有1輛汽車。

南投地院法官認為，阿輝自兒子們出生起，無正當理由未盡扶養義務，情節重大，這部分有前妻的證詞證明，他本人以及特別代理人出庭時也都沒有否認，經審酌，最終裁定准許兄弟倆的請求，判准免除他們對父親的扶養義務，全案仍可抗告。