恐怖夫吵架燒光妻包包　趁睡覺再點燃床墊！求緩刑被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿德（化名）今年5月間與妻子發生口角，一氣之下竟用廚房瓦斯爐點火燒壞妻子4個皮革包包，再趁妻子睡覺時，放火燒床墊，所幸兩人的兒子警覺不對勁立刻進行滅火，才沒有釀成大禍。阿德挨告之後還想請求緩刑，但南投地院法官沒有應允，日前依放火燒燬住宅等以外之他人所有物，致生公共危險罪，判處他有期徒刑1年5個月。

▲阿德趁妻子睡覺時，放火燒床墊。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿德今年5月間與妻子吵架，心生不滿，先是將妻子的4個皮革包包放在廚房瓦斯爐上點火燒壞，被妻子發現之後挨了一頓罵，他又因為不滿挨罵，趁著妻子睡覺時，拿著點燃的報紙靠近妻子的床墊，導致床墊起火。

幸好妻子及兒子早已有所防備，事先在房間內準備水源。兒子發現床墊起火之後，立刻將母親叫醒，母子倆連忙將火勢撲滅，才沒有釀成大禍。

南投地院法官表示，遭焚燒的包包、床墊均已變黑變形，如果不是阿德的妻子、兒子即時撲滅火勢，恐怕會導致火勢延燒擴散，後果不堪設想，阿德的放火行為顯然已經造成公共危險，雖然他事後坦承犯行，但至今仍未向妻子道歉，也沒有任何填補損害的具體作為，因此依放火燒燬住宅等以外之他人所有物，致生公共危險罪，判處他有期徒刑1年5個月。

至於請求緩刑的部分，法官認為，阿德過去雖然沒有犯罪紀錄，此案也已經認罪，但他僅僅因為夫妻口角就放火焚燒家中物品，罔顧公共安全，應當沒有「暫不執行其刑之宣告」的適當狀況，所以不予宣告緩刑，全案仍可上訴。

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