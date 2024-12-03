南投家扶辦年度園遊會歡慶55週年　宣布水里鄉將建館擴大扶助範圍

▲南投家扶歡慶55週年，2024冬暖慈幼園遊會於本周日登場。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶12月1日舉行55週年暨冬暖慈幼園遊會活動，活動現場設置109個攤位，結合「55週年意象展」、DIY體驗活動等豐富內容，吸引大量民眾踴躍參與；家扶才藝隊也「弄獅為了你」舞獅隊的熱鬧開場，以及「舞動青春」的現代舞與芭蕾舞演出，更邀請知名藝術團體世雯民俗舞蹈團、冠葎舞蹈班、灣島草民及清韻合唱團，共同為活動增添光彩。

南投家扶指出，55年來不間斷地為守護兒童與家庭而努力，今年在園遊會活動中舉行55週年聚焦儀式，特別設計象徵家扶精神的四層蛋糕，寓意在陪伴弱勢家庭的道路上不斷成長、層層堆疊幸福；「55週年意象展」透過圖文、多媒體等方式，呈現家扶55年來的扶幼故事與成果，並推出「55週年轉印杯套DIY」體驗等一系列互動內容，吸引眾多家庭攜手參與，共同留下珍貴回憶。

家扶表示，「阿澤」來自信義鄉的參與扶助家庭，他的62歲奶奶、爺爺在爸爸離婚後共同撫養五名孫子女，家庭以務農為生，收入並不豐厚，但在家扶社工的推薦與鼓勵下，奶奶保持樂觀、積極參與今年家扶的家長生涯發展方案，學習新技能，更主動報名參加今年家扶園遊會的設攤，藉此感謝家扶多年的支持與幫助，並分享參與家長方案的心得與收穫。

現場還宣佈家扶將在水里鄉建館的消息，期待加強服務範圍與影響力、在扶幼工作上邁向下一個新里程碑，並舉行鑫永銓股份有限公司捐贈貨車儀式；南投家扶中心主任李雅婷表示，感謝各界善心提供經費支持以及親自設攤，以及所有志工夥伴及民眾們的熱情參與，也呼籲更多人加入支持的行列，幫助社會中的弱勢家庭翻轉人生，攜手創造更多幸福與改變。