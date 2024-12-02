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姦殺高雄女師逃死！法官認「不符情節最重大之罪」被害者夫心碎

▲慘遭殺害的陳姓退休女老師的丈夫張介能。（圖／立法院頻道） 

▲被害女師的丈夫張介能。（圖／立法院頻道）

記者鄒鎮宇／綜合報導

劉志明10年前強盜性侵殺害高雄左營陳姓女教師，5度被判死後更四審改判無期徒刑。對此，被害女老師丈夫、退休教授張介能2日在立法院公聽會表示，法官認為此案非犯最嚴重之罪，因此將劉志明從死刑改判無期徒刑，但「台灣的無期就是有期！卻是對我的無期痛苦宣判」。

張介能2日在立法院「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會上表示，3日就是他太太遇害的10周年。10年前的今天，妻子到高雄的哈囉市場買菜，沒想到卻遲遲未回家，最後才在車內看到妻子的遺體。

張介能哽咽地說，10年來案件從一審到二審，最後憲法法院第八號釋憲，近日大法官認為此案非犯最嚴重之罪，因此最高院改判無期徒刑。最讓他無法接受的是，從更一審開始，劉志明竟有法律扶助基金會的3名辯護人幫忙，他則只有犯罪者保護協會的1人協助。

另外，妻子被性侵、強盜及殺害，車內的行車紀錄器都有錄下劉志明用鐵鎚敲擊頭部的聲音，也錄下錢包拉鍊被打開、零錢散落的聲音，但法官卻不斷要求他們提出2000元被搶走的證據，感嘆民眾有時都不確定買的東西多少錢，竟會要求記住被搶多少，上述兩點讓張介能覺得非常不平等。

張介能表示，憲法法院第8號釋憲出爐2個禮拜後，最高院法官判決逆轉，將劉志明改判無期徒刑並褫奪公權，且認為劉的犯行「不符情節最重大之罪」，讓他感嘆「從死刑改判無期徒刑，台灣的無期就是有期！卻是對我的無期痛苦宣判。」

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