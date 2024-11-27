一把惡火奪7命！惡嫌自豪「比鄭捷厲害」：破台灣紀錄　2理由逃死

▲曾文彥一把火燒死了7人，他還向警察說「比鄭捷厲害」、「破了台灣的紀錄」等話語。（資料照／記者林悅翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台南玉井真理家族前輩堂2019年底發生火警，導致7人死亡、2人受傷，犯案的兇嫌曾文彥被捕以後，對自己的行為相當自豪，自認「比鄭捷還厲害」、「破了台灣的紀錄」，行徑令人髮指。如今判決結果出爐，曾男被判無期徒刑定讞，確定逃過死刑，最高法院也給出了理由，分別是自首、患有「反社會性人格障礙症」。

回顧這起事件，曾姓兇嫌2019年12月14日的凌晨，前往台南玉井的真理家族前輩堂縱火，造成7人死亡、2人受傷的慘劇。事後經過了解，曾男家境相當優渥，父親是知名醫師，母親則從事教職，家中還有2位姊姊。不過他的思考方式異於常人、行為乖張且偏激，曾犯下多項毀損、竊盜及妨害公務等前科，是少年收容所的常客。

由於曾男讓家人感到頭痛，家中實在無法管教，少年法庭於是將他轉介到真理家族前輩堂，曾男也在該道場暫住一年多。不過暫住的期間，曾男仍常與其他教友起衝突，讓道場的負責人張和平實在受不了，只能將他請離。

曾男離開道場以後，因案入獄服刑，直到2019年11月30日執行完畢才回歸社會，出獄後雖然一度失聯，但經社工師努力撥打電話，雙方最後仍有取得聯繫，還相約到醫院回診。

▲曾文彥一把火燒死了7人，他還向警察說「比鄭捷厲害」、「破了台灣的紀錄」等話語。（資料照／記者林悅翻攝）



相約回診後過沒幾天，曾男因為成年後被父母斷絕金援、返家討錢遭拒，實在無路可去，於是又想到先前暫住的道場，便向道場告知想再借住。孰料因為過去借住時常惹事、與其他教友起衝突，曾男暫住的請求因此被道場的負責人張和平婉拒。

曾男被拒以後情緒相當激動，更是威脅「我要來放火」，當時道場裡的人以為是氣話。怎料他2019年12月14日的凌晨時分，先是到台南市東區購買多達10公升的汽油，接著真的前往道場縱火，釀成7死2傷的悲劇。

▲曾文彥一把火燒死了7人，他還向警察說「比鄭捷厲害」、「破了台灣的紀錄」等話語。（資料照／記者林悅翻攝）



事後曾男雖然自首，坦承自己縱火，但看見員警後轉身就跑，最終還是遭到逮捕。事後在案件的調查過程中，曾男曾向警察說，鄭捷殺了5人、他放火燒死7人，因此「比鄭捷還厲害」，還向警察說，「破了台灣的紀錄」，被問及若是自己的家人受到傷害時會做何感想，曾男還直接笑了出來。

台南地院法官一審認為，曾男惡行重大，犯罪手段冷血、殘酷且泯滅人性，行為造成的損害既深且鉅，經過全盤考量後，若處無期徒刑或較輕之有期徒刑刑度，不足以還死者公道、撫慰生者之痛，有永久與社會隔離之必要，因此處以死刑、褫奪公權終身。

不過，後續經過上訴，除了一審以外，曾男全都被判處無期徒刑。近日判決結果出爐，最高法院認為，原判決在量刑時，已詳加說明曾男之犯罪情節，已達最嚴重之情形，原應依照殺人罪知本刑最高上限判處死刑，但因為曾男符合自首要件，因此依照自首規定減輕其刑。

此外，曾男患有「反社會性人格障礙症」，依照公民與政治權力國際公約（公政公約）當中，第6條生命權之規定，以及20018年人權事務委員會通過之第36號一般性意見第49段的前段宣示，屬於得迴避死刑的「特殊障礙」、「嚴重社會心理和心智障礙」，因此雙重具有不得判處死刑的理由。

最高法院法官認為，更二審就本件量刑，敘明曾男所犯之殺人罪適用自首的法定減刑事由後之處斷刑，已無再選科死刑的餘地，一審判決量處死刑，於法自有未合。

因此，最高法院法官認為，檢察官上訴意旨爭執原判決依自首減刑不當；被告上訴意旨猶主張其符合刑法第19條之「精神障礙」云云，是對事實審法院已明白論斷指駁之量刑事項再事爭辯，以及量刑裁量權之合法行使，任意為指摘，俱非適法之第三審上訴理由。其等上訴不合法律上程式，均予以駁回。