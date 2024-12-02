新北「漫遊山海線計畫」榮獲金石獎　市政會議獻獎分享榮耀

▲「漫遊山海線-聚落、鐵道、自行車魅力輕旅廊道景觀工程」榮獲優良公共建設優良空間活化類規劃組「金石獎」。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府觀光旅遊局獲得「第32屆中華建築金石獎」殊榮肯定，其中「漫遊山海線-聚落、鐵道、自行車魅力輕旅廊道景觀工程」榮獲優良公共建設／優良空間活化類-規劃組「金石獎」，於11月27日由觀光旅遊局於市政會議獻獎。

向來有「建築界奧斯卡」之稱的中華建築金石獎，今年以「永續共生／宜居共享」環境為主題，以生態、節能、減廢及健康4大指標規劃宜居舒適的居住環境。觀旅局長楊宗珉說，觀光旅遊局一直以來秉持著友善環境的核心精神，持續提升優化整體環境整備與服務設施，提供民眾優質安全的觀光環境。

▲第32屆中華建築金石獎獎盃及獎牌「漫遊山海線-聚落、鐵道、自行車魅力輕旅廊道景觀工程」榮獲優良公共建設優良空間活化類規劃組「金石獎」。



楊宗珉表示，今年「第32屆中華建築金石獎」榮獲獎項，要感謝評審委員與中華建築金石獎活動委員會給予肯定，也是觀光旅遊局在推廣觀光環境的同時，秉持著尊重環境紋理設計，促進環境共榮與永續發展，打造安全舒適的旅遊環境之成果。

「漫遊山海線」計畫透過牡丹、雙溪、貢寮的旅遊據營造，銜接東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處轄區內海岸線遊憩路廊，及瑞芳地區（九份、瑞芳、猴硐、三貂嶺）礦業文化敘事聚落，以低碳旅遊為目標發展各區遊憩據點，包含牡丹之十三層親水公園、落羽松秘境，雙溪之魚行驛站和貢寮之環保公園，提供民眾舒適休憩環境，營造兼具生態與全齡使用之休憩空間。

▲落羽松秘境位於雙溪火車站與牡丹火車站中段，為宜蘭線鐵道改道後遺留之舊線空間。

觀旅局表示，本計畫運用既有自然環境資源，塑造地景體驗場域，整合動線創造亮點，在通行空間設計方面，選用透水鋪面，並減緩現地環境高低差，提供友善無障礙自行車及步行動線；景觀設施方面，如貢寮環保公園保留現地落雨松等大型喬木，搭配黃金風鈴木、小葉南洋杉、光臘樹及台灣原生種台灣山菊、蕨類等植栽，引入水元素營造四季不同風情，並考量東北角多雨氣候及延續雙百年環線元素，運用選用耐候性高、同型、色系之材料，讓三貂嶺、牡丹、雙溪、貢寮形成完整連續的旅遊廊帶。

「漫遊山海線」藉由火車、自行車等大眾運輸即可沿線暢遊牡丹-貢寮，相當便捷，讓民眾能更輕易探索新北市自然環境文史風貌。有關「漫遊山海線」景點資訊及更多新北市旅遊資訊，可查詢「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客」臉書粉絲專頁。

▲運用貢寮環保公園既有環境資源，塑造地景體驗場域。

▲牡丹十三層親水公園以透水鋪面鋪設提供無障礙通行環境。

▲雙溪魚行驛站整合既有設施土地公廟、瞭望台與花架座椅，透過植栽與環境的重塑，整合環境資源並景觀修整，設置鐵馬驛站供民眾休憩停留。