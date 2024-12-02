新北百家日照中心提前達標　侯友宜：持續擴大長者照護服務

▲新北市府致力完善日照相關照護，讓長輩保持身心健康愉悅。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市超前達成百家日照中心里程碑！新北市政府今（2日）舉辦「百家日照中心長者時尚PARTY」，邀請長者與家屬，及各日照服務單位與相關醫事團體共襄盛舉。侯友宜表示，新北市未來會設置更多日照中心，達成2026年布建130家的新目標。他也在活動現場欣賞長者活力滿滿的時尚走秀，體驗攤位闖關活動，希望藉由活動推廣日間照顧服務，連結各日照單位資源，凝聚家庭向心力。

侯友宜表示，新北長者人數約76萬人，為讓長者在地安養、開心度過晚年人生，市府致力完善日照相關照護，包含提供日常護理、健康檢測，以及豐富休閒娛樂讓長輩保持身心健康愉悅。侯友宜說，原訂2025年百家日照中心的目標，今年超前達標布建完成108家，市府將逐步擴大日照服務能量，持續設置2026年達成130家的目標，讓新北市成為一座長者幸福城市。

▲侯友宜參觀日照中心攤位內的手工藝展示及趣味活動。

侯友宜也讚賞12位百歲長者盛裝打扮的時尚舞台走秀，展現高齡者的風采與生活態度，傳遞老有所樂的精神。隨後他也體驗日照中心攤位內的手工藝展示及趣味活動，例如利鎮淡水義山日照中心的握力體驗，以及福鷺長照的套圈圈遊戲，現場透過活動讓長者及家屬同樂，氣氛熱鬧溫馨。

衛生局表示，新北市日照中心規劃活動空間、娛樂空間、手工藝、復健運動區等完善設施，皆有專業護理人員和社工提供日常護理、健康檢測及豐富的身心活動。為整合長照業務，未來也將成立長照專責單位處理相關業務，提供讓民眾找得到、看得到、用得到的社區長照服務，落實在地老化與在地安養的理念。

此外，新北市也廣徵各領域資源與專業跨域合作，使日照樣態豐富多元，包括與公有市場、衛生所、學校、活動中心及社會住宅等結合的特色日照中心，如本次聯合開幕的淡水崁頂日照中心就位於學校，另外還有充滿原鄉特色的日照、藥師經營的日照等。

▲侯友宜出席「百家日照中心長者時尚PARTY」。