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「菜市金馬獎」新北獲獎稱霸全國　侯友宜：展現市場非凡樣貌

▲「菜市金馬獎」新北獲獎稱霸全國。（圖／新北市市場處提供）

▲新北市5座市場獲5星優良市集、104攤商獲4星與5星樂活名攤，數量為全國第一。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

素有「菜市金馬獎」之稱的經濟部「113年度優良市集暨樂活名攤評核」成果揭曉，新北市政府今（2日）舉行「傳統市場競賽評核頒獎典禮」，市長侯友宜頒獎勉勵得獎市集及攤商，此次新北市共有5座市場獲頒5星優良市集、104個攤商獲5星與4星樂活名攤，獲獎數稱霸全國。

侯友宜表示，市場是人民生活最密切的一環，感謝市場自治會及攤商共同努力，讓市場轉型更貼近人民的生活，更在評核比賽中獲得亮眼成績，本次由林口市場、泰山市場、淡水中正美食廣場、瑞芳美食廣場、汐止觀光夜市獲得5星優良市集殊榮，市府未來將持續推動市場創新，讓市場不僅是市民日常購物的好去處，更成為旅客重要的觀光特色景點。

▲「菜市金馬獎」新北獲獎稱霸全國。（圖／新北市市場處提供）

▲侯友宜表示，新北市場能在全臺評核中連續多年交出亮眼成績，是市府團隊、市場及攤商攜手努力的成果。

侯友宜強調，面對時代變遷，市府團隊持續以創新思維協助市場升級優化，目前已完成12座市場改造，未來將持續努力改善環境，建立明亮順暢的採買空間，並透過積極行銷，讓新北的在地美食和優質攤商更廣為人知。

新北市市場處說明，市府持續協助傳統市場轉型，優化軟硬體設施及確立發展定位以提升品牌意象，並結合現代美學與在地人情味創造整體競爭優勢，讓市場朝向科技性、前瞻性及永續性發展，並透過輔導與評核活動，提升市場自我認同感，進一步激勵攤商互相學習進步，提供消費者更好的採買環境。

▲「菜市金馬獎」新北獲獎稱霸全國。（圖／新北市市場處提供）

▲獲獎市場與名攤全明星代表齊聚一堂交流經驗，並由侯友宜親自頒獎鼓勵。

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