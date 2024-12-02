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【廣編】黃鐙輝為家人ALL IN買房！開箱人氣兒童房＋好好睡主臥　直呼歐德集團「妥當啦」

▲▼黃鐙輝,裝潢,歐德集團,兒童房,主臥,收納。（圖／業者提供）

▲藝人黃鐙輝（右）新家開箱與歐德設計師王盈鈞（左）開心合影。

圖、文／歐德集團提供

藝人黃鐙輝是肩負一家十三口，包含老婆、三個小孩、五隻貓、2隻鳥，還有一個製造囤積物丈母娘的一家之主，為了給家人舒適安全的避風港，他親身前往台中西屯店取經，非常滿意歐德集團的高品質服務後，決定委託王盈鈞設計師規劃兒童房和主臥室，裝潢成果也讓黃鐙輝直呼「妥當啦！」

兒子黃尚好是小六生，個人物品與書籍越來越多，規畫重點之一就是打造他專屬的兒童房，因為臥室只有2.5坪，要具備睡眠、收納、閱讀、休閒等多功能，除了以繽紛藍綠色為主調外，採用上下舖雙層方式規劃，上方為睡鋪，下方是收納空間，左側採用開放式雙層滑動書櫃設計，方便拿取還可容納大量書籍，右邊使用門片加吊衣桿，方便吊掛包包衣服及大型物品；通往上鋪的每個樓梯面，都是儲物空間，可以放玩具衣物等，完全不浪費；原衣櫃右邊則規劃電腦書桌區，最上層特地吊掛電視機，讓兒子享受坐在床上看電視；選擇擁有環保標章、精品獎雙認證的「Order夏綠蒂綠色床墊」，專利的手工穿製護背鋼網適合發育中的孩子使用，黃鐙輝大讚「這間充滿童趣的兒童房，已經成為他們社區孩子最受歡迎的遊樂空間。」 

由於老婆萁萁擁有豐富的珍藏無處收納，因此在主臥室增加Led玻璃展示櫃，可以擺放公仔、藏品。這次裝潢讓黃鐙輝最滿意的就是床組，這次選擇「Serta佛羅倫斯床墊」的「King Size特大雙人床」，終於讓他身體可以完整躺平，一覺到天亮；床架選用歐德「小蜻蜓2.0掀床」，可以儲放大量物品、輕鬆開關超省力，像萁萁150公分嬌小女生，單手就可以輕鬆拉起，讓黃鐙輝非常滿意整個設計，之後再買房一定找歐德。

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