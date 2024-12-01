中部1縣市率先宣布「取消兩段式左轉」！鄉民震驚：台北何時跟進？

▲彰化縣全面取消機車強制兩段式左轉。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

彰化縣政府近日宣布，將全面取消機車強制兩段式左轉規定，改採彈性待轉區模式，以提升道路使用效率與機車騎士行車便利性。消息一出，不少機車族紛紛大讚「推！台灣最進步的地方」、「德政！台北何時學習一下」，不過也有網友擔憂「彰化鬼切妖怪很多，觀察一下後續…」

彰化縣政府自去年（2023）年底開始，逐步取消轄管道路上機車的強制兩段式左轉規定，並在今年（2024）下半年度進一步推動相關措施，包括二林鎮斗苑路及萬原路、福興鄉南環路、埔心鄉埔新路，以及和美鎮嘉卿路等路段，陸續取消機車的強制兩段式左轉規定。

此外，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段也宣布，將從明年（2025）1月1日起，針對彰化市中山路等5個路口取消強制兩段式左轉，改採彈性待轉模式。這5處路口將作為試辦區域，試辦期為半年，若成效良好，將根據地方民意反映，逐步推動。

彰化縣政府強調，這一政策調整旨在解決「一路雙制」的路權爭議，統一取消強制規定，不僅減少混亂，更提升道路使用效率。工務處則表示，此舉是為了落實汽、機車用路平權，強調行車禮讓的重要性，而非單純限制特定車種的路權。

縣府表示，將持續檢視道路使用狀況，適時調整相關規定，提供更友善的行車環境。同時，公路局中區養護工程分局彰化工務段也將根據試辦結果和地方民意，再召集相關單位現場勘查，以因地制宜的方式逐步推動。

消息一出，隨即也在PTT引發討論，不少鄉民紛紛大讚「全台都該取消」、「獨步全球的待撞區早該取消了」、「希望南部全面跟進」、「彰化政府居然如此先進」、「讚，思維大幅超越交通米蟲部」、「本來就不該強制，讓騎士自己選擇」、「跟全世界接軌的先進城市欸」。

不過也有網友抱持保留態度，認為「彰化鬼切妖怪很多，觀察一下後續」、「葬儀社嘴角都上揚了」、「笑死，把待撞區改到路中間有比較好嗎」、「我就看會有幾台機車被瞎眼的駕駛人撞飛」、「大型實驗來了，等著看肇事率是增加還是減少」。