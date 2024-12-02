賴清德如何向美方高層傳達保證？　美智庫學者：承諾繼續軍購

▲東西中心亞太安全問題研究員羅伊（Denny Roy）。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統賴清德出訪南太平洋友邦，過境夏威夷的第二天（當地時間12月1日）上午，前往夏威夷智庫東西中心（EWC）參與閉門的政策座談。會前，東西中心亞太安全問題研究員羅伊（Denny Roy）受訪時，被問及要如何向美方高層傳達對台美關係合作的保證，他坦言這是很大挑戰，他建議賴清德要強調台美共享目標，並承諾繼續購買美國武器，將會是強烈信號。

東西中心院長蘇珊妮受訪時先感謝賴清德的造訪，她表示，他們跟台灣的原住民有很深厚的連結，這是悠久的關係，因此賴清德的造訪，有很特別的意義。她提到，今年夏天舉行的太平洋藝術與文化節，第一個展示的就是台灣原住民族文化。

蘇珊妮表示，東西中心過去也迎接過台灣其他總統的訪問，這是延續大家共同探討的關鍵議題的傳統，好比經貿、文化與教育關係，她非常期待賴清德的談話，以及對重要議題的分享。

▼美國智庫東西中心院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum）。（圖／記者陶本和攝）



另外，東西中心亞太安全問題研究員羅伊（Denny Roy）會前受訪時也表示，他很期望賴清德的談話，能夠重申台灣與美國共享的價值觀，並傳達願意與即將上任的美國新政府密切合作，幫助實現目標，尤其是維護區域的和平與繁榮。

針對美國新舊政權交接期，對台美關係的影響一事，羅伊表示，他預期川普政府與拜登政府有很多相似之處，兩者對中國都採取了相當強硬的立場，同時對台灣也都相當友好。

至於賴清德應該如何向美方新的領導階層保證，台灣重視對美關係與合作？羅伊認為，這是很大的挑戰，如果賴清德繼續強調台灣與美國共享的共同目標，並提及台灣近年來已增加國防預算，作為履行承諾的一部分，並且繼續購買美國的武器，這會是一個強烈的信號，傳達出台灣願為自身的防衛工作付出努力，當然美國也應該在武器交付方面做得更好。

▼總統賴清德赴美國智庫東西中心參與閉門座談。（圖／記者陶本和攝）

