訪亞利桑納號戰艦紀念館　賴清德有感：和平無價戰爭無贏家

▲▼賴清德參訪夏威夷亞利桑納號戰艦紀念館。（圖／總統府提供，下同）

文／中央社

總統賴清德今天出席夏威夷僑宴致詞表示，今天參訪亞利桑納號戰艦紀念館，更是提醒了確保和平的重要性，和平無價，戰爭沒有贏家，必須共同努力，攜手防止戰爭的發生。

總統「繁榮南島．智慧永續」之旅抵達夏威夷過境，晚間出席的僑宴有逾300人參加，美方與會者包括，夏威夷州副州長魯克（Sylvia Luke）、夏威夷州的民主黨籍聯邦眾議員凱斯（Ed Case）夫婦、民主黨籍聯邦眾議員德田（Jill Tokuda）、前美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）夫婦，以及17位夏威夷州參眾議員。

總統致詞時表示，這是他5月20日上任以來，第一次出訪到馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉共和國等友邦，並且過境夏威夷和關島，感謝僑胞不遠千里相聚，「我們都是Team Taiwan，台灣尚勇」。

總統感謝美國秉持安全、尊嚴、舒適、方便的原則提供協助，讓此次訪問順利成行。他說，很高興這次出訪的第一站到夏威夷，感謝AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）的溫暖歡迎，也感謝夏威夷州長葛林（Josh Green）及夏威夷州政府的熱情接待。

他提到，今天白天拜訪了畢夏普博物館、夏威夷急難管理署以及亞利桑納號戰艦紀念館，晚上也很高興可以與大家見面，感謝僑胞熱情參與。

對於夏威夷州參眾議員上台呈送美國國旗及夏威夷州旗給賴總統，總統說，很榮幸能夠代表台灣人民從議長手中，接下美國國旗跟夏威夷州州旗這份厚禮，這份禮物相當有意義，它代表台灣跟美國這兩個長期盟友堅若磐石的情誼，也奠定未來進一步的合作。

總統表示，今天參訪亞利桑納號戰艦紀念館，更是提醒了確保和平的重要性，和平無價，戰爭沒有贏家，大家必須共同努力，攜手防止戰爭的發生。

他強調，這面夏威夷州旗也代表此後台灣跟夏威夷的關係，將更加親近緊密，特別是雙方都擁有南島文化、是一家人，夏威夷州和台灣都是漂亮的島嶼，也面臨各種天災的挑戰，期盼未來可以在許多面向加深交流，今天的儀式也是一種對未來合作的承諾。

總統表示，台灣經過這麼多年打拚，國際社會對台灣是肯定的，認為台灣的民主是可以當成國際社會的典範，認為台灣的科技與經濟可以幫助世界進一步發展，台灣的善心、樂善好施的精神，也受到夏威夷及國際社會的肯定。台灣的未來，只要團結，一定可以克服各種困難，台灣一定能夠越來越好。

他說，這次棒球代表隊參加12強棒球比賽，可以得到世界冠軍，一開始大家都不看好，但是最後拿下冠軍，猶如過去國際社會不看好台灣，但只要打拚、團結，「我們一定可以得到國際社會更大的肯定與稱讚」。