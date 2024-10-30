緬甸琥珀中保存近1億年！　恐龍時代「罕見螢火蟲」曝光

▲科學家在琥珀中發現古代螢火蟲「火閃蟲」。（圖／翻攝南京地質與古生物學研究所，下同）



記者張靖榕／綜合報導

科學家近日在距今9900萬年的緬甸琥珀中首度發現了一種遠古螢火蟲物種，並命名為「火閃蟲」（Flammarionella hehaikuni）。這項珍貴發現為了解螢火蟲的早期演化提供了寶貴的線索，顯示在恐龍時代，就已經有螢火蟲在夜空中閃爍。

此次發現的標本於2016年被首次挖掘出，經過詳細研究，結果於2024年9月11日發表在英國《皇家學會B期刊：生物科學》。中國科學院南京地質古生物研究所的蔡晨陽教授指出，這具化石展示出類似現代螢火蟲的腹部發光器官，說明自中生代以來，螢火蟲的生物發光特性幾乎未曾改變。

全球已知的螢火蟲物種超過2000種，但能追溯至1億年前中生代的標本極為罕見。研究團隊認為，火閃蟲屬於螢光亞科（Luciolinae），此亞科現存約450個物種，具有發光腹部器官。然而，化石中的鋸齒狀觸角在現代物種中十分罕見，反映當時螢火蟲種類豐富，形態多樣。

美國密歇根大學螢火蟲系統分類學家凱勒博士指出，這是目前已知的第二例白堊紀螢火蟲化石，對理解螢火蟲的演化有重大意義。隨著更多化石的發現，科學家期待能夠更深入探究螢火蟲的起源及其多樣性。

新物種的命名是為了致敬法國天文學家法瑪里翁（Camille Flammarion）和業餘收藏家何海昆（Haikun He），何海昆曾捐贈多件琥珀標本協助研究。