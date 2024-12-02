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小北聖誕樹吸68萬人瀏覽！網笑：會不會太敷衍　明德門市回應了

▲有網友在網路社群PO出小北門市前的聖誕樹照片，該聖誕樹並非傳統常見的樹木裝飾，而是用綠色塑膠椅子擺搭成尖塔狀，再配上聖誕裝飾，引發熱議。（圖／記者林東良翻攝）

▲網路社群PO出小北門市前的聖誕樹照片，該聖誕樹並非傳統常見的樹木裝飾，而是用綠色塑膠椅子擺搭成尖塔狀，再配上聖誕裝飾，引發熱議。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

聖誕佳節將屆，各種裝置精美聖誕樹紛紛亮相點燈，最近有網友在網路社群PO出小北門市前的聖誕樹照片，該聖誕樹並非傳統常見的樹木裝飾，而是用綠色塑膠椅子擺搭成尖塔狀，再配上聖誕裝飾，網友看了不禁笑問：「小北，你的聖誕樹會不會太敷衍」。

網友PO文一出，未料引發熱議，該篇文章在Threads刊出後，截至目前已經超過68萬人次瀏覽，1.8萬分享，還有超過9.3萬個讚，有非常高的流量以及討論度，網友紛紛表示：「過完聖誕節再拿回去賣，觀念正確」、「sit down please的真跡」、「我要的台式聖誕節！ 徹底展現沒有宗教信仰背景的大多數人，只是資本主義就是想花錢、就是想促銷、就是想要過節」、「就是要業績」、「大家都是促進經濟好公民」、「很有才，是賣椅子還是燈？」、「經濟實惠」、「某一年屏東市的裝置藝術也長這樣，聽說預算一百萬，這個低配版ok啦，時間過了還可以拆開繼續賣」、「在美感與預算當中選擇應景就好」、「這樣才有小北百貨的style」、「其實創意滿分，而且也和自己本業結合」、「沒意外的話應該是東港的吧」、「創意是絞盡腦汁，一點也不敷衍」、「它們有用心了，就地取材，最起碼不是用礦泉水疊起來的」、「挺浪漫」、「這放在公園就叫裝置藝術」、「太有創意了！」…，網友絕大部分表示肯定。

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小北百貨說明指出，該聖誕樹是小北屏東東港明德店門市的布置，以環保重複使用為概念，所以使用門市有販售的綠色塑膠椅進行聖誕樹的布置，但椅子布置完後小北不會放回架上賣，會轉做店內的設備使用。

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