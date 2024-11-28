兄弟檔無照代收垃圾堆倉庫　飄惡臭汙染水源！爽撈百萬下場曝

▲士林地檢署檢察官楊唯宏指揮保七總隊，追出蘇姓兄弟檔非法收垃圾爽撈百萬。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

追訴環保正義！士林地檢署檢察官楊唯宏，結合檢警環力量，成功偵破蘇姓兄弟檔未領有廢棄物清除許可證，卻夥同胡姓男子一起赴雙北社區、商家及百貨公司收垃圾，並將大量垃圾放置汐止區倉庫內，不但發出惡臭且污染水源，爽撈百萬元。檢方經縝密調查後，今（28日）依違反廢棄物清理法將3人起訴。

據檢警調查，從2023年11月起至今年6月5日，蘇姓兄弟檔利用名下3家環保公司，收雙北及桃園市等地的生活垃圾（包括中壢SOGO、永和水漾廣場、北市統一超商等地產生的垃圾），非法清運至新北市汐止區一處倉庫進行短暫貯存，再分批轉運至合法焚化爐處理，藉此逃避即時運送規範，非法牟利。

另一方面，共犯胡姓男子明知其公司等未經許可設置垃圾貯存或轉運站，仍於2023年12月底起與兩兄弟合作，指派自家環保公司司機駕車運送垃圾至汐止區倉庫進行貯存，每公斤收取新台幣5元。此外，蘇姓兄弟檔藉由取得各客戶端的授權下載申報單後，指示不知情員工以自行上網下載廢棄物遞送三聯單，將聯單以網路傳輸方式，傳送至開倉庫的電腦設備，供不知情司機下載列印後持之向各地焚化爐行使申報。

經檢警搜索發現，該倉庫已堆置約300立方米一般生活垃圾外，且倉庫外設有抽水馬達抽取溪水清洗倉庫地板，廢水則流入附近八連溪嚴重污染環境。

全案經國土保育專組檢察官楊唯宏保指揮部偵辦，率領多個單位聯合行動，歷經數月共掌握案件全貌，認3名被告及所經營4間公司，分別違反廢棄物清理法等罪嫌，除依法起訴外，並請法院沒收被告等人犯罪所得，且就其等經營環保公司，卻因一己私利而污染環境，對環境之危害非輕，請從重量處適當之刑。

士林地檢署強調，將持續打擊破壞環境的違法行為，維護社會公共利益，並維護永續發展的生存環境。