藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團聲名「列5貢獻」狠打臉

▲中職會長、立委蔡其昌。（圖／翻攝直播）



記者施怡妏／綜合報導

台灣在世界棒球12強賽勇奪冠軍，讓全國人熱血沸騰，曾擔任檢察官的藍委吳宗憲，日前現身館長陳之漢直播，竟說中職會長、中華隊領隊蔡其昌是在「蹭」，讓大批網友傻眼。對此，粉專「貓與邪佞的手指」列出蔡其昌對職棒的5大貢獻，狠狠打臉吳宗憲。

粉專「貓與邪佞的手指」發文，分享去年中職6支球隊聯合力挺蔡其昌連任會長的聲明，「球團都是大企業，也不是屬於哪個政黨的。你如果做不好，也不會客氣的。並再次強調，中職會長蔡其昌是無給職，沒有領薪水」。

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▲中華隊拿下冠軍，中央第一排著黑衣坐者為中職會場蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



蔡其昌對台灣職棒的5大貢獻：

一、幫助球團熬過疫情

蔡其昌就任後，遭遇COVID-19引發的市場不確定性，在他任期的努力之下，各球團明顯感受到好轉。

二、建立常態情蒐團隊，過去沒有這種常態情蒐機制

國際賽部分，蔡其昌指示聯盟同仁組成最強後勤團，攜手體育署一起執行一級賽事國家隊精進計畫，其中球界普遍認為最重要的設立常態情蒐團隊，更是過去所沒有的建樹。

三、推動冬盟復辦

推動2023亞洲冬季聯盟的成功復辦，球迷進場數比過去冬盟成長超過7成，大幅降低虧損，更因賽事的成功，獲得其他國際球隊探詢參加的可行性。

四、推動法案

蔡其昌也以立法院副院長身分推動修法，讓卡關多年的「運動產業發展條例」通過，不僅讓中職受益，台灣各項運動產業也都因為法案的運行，得以找到更多企業資源，朝蓬勃發展前進。

五、更新球場

蔡其昌協助各球團向教育部體育署爭取到桃園棒球場、新莊棒球場、台中洲際棒球場等場地更新優化經費超過新台幣3億元。

粉專「貓與邪佞的手指」指出，搭配情蒐的部分，蔡其昌還引進IPITCH發球機，這台發球機目前是全球職棒聯盟中最先進的發球機之一，「6球團發表以上聲明，請問國民黨吳宗憲、館長，做了這麼多事情還要說蔡其昌蹭棒球的話，你們是做了山小？」

本文獲「貓與邪佞的手指」授權轉載。