ET民調／盧秀燕施政六週年　台中市民居住幸福感高達85%

▲盧秀燕自籌經費補助25所學校興建禮堂，「給孩子一座禮堂計畫」獲市民高度支持 。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

記者陳弘修／台北報導

台中市在六都的表現中持續亮眼！根據經濟部統計，台中市的經濟指標光是在第二季就拿下6項全國冠軍，在投資台灣三大方案中已有319家企業選擇在此落戶。提到台中這座宜居與繁榮的城市在各領域的建設成果持續進步，有越來越多人選擇在此定居或發展事業，市長盧秀燕也以「溫暖台中，親如家人」 一句話做了新註解。

為了解民眾對於各縣市政府在政策推動上的態度與意向，《ETtoday民調雲》持續進行調查，在最新出爐的台中市部分，對於盧秀燕執政6年的成績，市民給予正向肯定，整體施政滿意度75.7％，市民居住幸福感也高達85.0%，顯見她希望把市民當作家人照顧、盡全力守護與建設的施政方針與成果，令市民相當有感。

《ETtoday民調雲》此次調查台中市政府的施政面向與內容，包括教育、經濟、交通、環境保護、社會福利五大領域。調查時間為2024年11月18日至11月24日，調查對象是20歲以上設籍台中市的民眾，方式以EDM進行封閉式網路問卷調查，有效樣本1,264份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.76%。

在教育政策與品質部分，調查結果指出，高達85.7%市民的肯定市府改善校園環境與學生學習條件，推出「陪你長大計畫」，更換國中小傳統課桌椅為可調式課桌椅，改善學生坐姿與視力問題。對於「給孩子一座禮堂計畫」在全市國中小校園興建多功能禮堂，提供孩童動靜皆宜的學習與活動空間，此舉也獲得85.0%正面評價。

另外，市府為了全面整修或重建老舊校舍，以「老舊校舍改建計畫」提升學習環境安全與舒適度，滿意度更高達87.9%。若由前述三項市府作為的滿意度結果觀察，也可看出學習環境全面升級的政策推動，顯然非常受到台中市民的青睞與肯定。

經濟發展部分，調查結果顯示，多數台中市民對於市府在招商投資創佳績，帶動龐大就業機會的施政成果均給予正向評價。其中，對於台中市政府推動多項招商與產業發展政策，吸引大廠進駐，自108年以來在公司、商業登記的8項指標中，連續14季奪得4項以上冠軍，招商投資總額突破2兆元，有78.1%的市民表現滿意。

提到預定明年開幕的臺中國際會展中心及相關產業發展，有84.0%的市民認為這些建設與發展有助於提升台中的經濟競爭力。對於台中市在促進經濟發展的整體表現，也有73.6%的市民滿意市府持續推動紓困與振興政策，提振庶民經濟並營造創業友善環境。

交通建設方面，根據調查結果顯示，為加速台中邁向捷運城，台中市政府爭取中央支持，推動捷運藍線、捷運綠線延伸，以及台鐵海線雙軌化三大交通建設，有72.6%的市民對於市府在推動這些交通建設規劃的表現感到滿意。

在重要道路建設規劃上，有82.3%的市民認為大肚-和美跨河橋梁、東豐生活圈快速道路、太平區市民大道第三期及西屯區市政路延伸有助於改善台中的交通便利性。

環境保護部分，台中市長盧秀燕為全國22縣市向中央爭取，期望明年開徵的碳費能留八成在地方，讓各縣市能推動減碳工作與永續淨零改善等環保政策，調查結果指出，此舉獲得82.9%的市民支持，肯定台中市推進永續改善，改善空氣品質。

值得關注的是，針對台中市政府要求中火第二期燃氣機組增設規劃應比照「增一拆一」原則，亦即新增4部燃氣機組時須拆除至少4部燃煤機組，調查結果也指出，有76.9%的市民表示支持市府「增一拆一」的主張。

社會福利政策部分，對於台中市政府推動「公托倍倍增」及「區區有親子館」等措施，規劃「好孕專車」於明年正式上路，致力打造更友善的育兒環境，調查結果顯示，有78.5%的市民對於這些育兒相關政策表示滿意。

在高齡友善方面，有高達81.7%的市民對於市府積極佈建長照據點及日照服務單位、擴大敬老愛心卡福利、提升高齡者的生活品質等作為，表示感滿意。另外，在針對年輕人的生活負擔所推動的「臺中好宅」，運用囤房稅與加碼育兒租金補貼以營造安居友善的生活環境，有68.9%的市民表示滿意，回答不滿意者為23.4%。

整體來看，根據此次調查結果，台中市政府在教育、經濟、交通、環境保護與社會福利等施政領域的表現，獲得市民廣泛支持，尤其是居住幸福感，有85.0%的市民表示幸福，對於大家長盧秀燕的整體施政滿意度給予75.7％肯定的回饋，也反映出台中市在提升市民生活品質上的顯著成效。