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向勞動部索取資料被回「偵查不公開」　藍委轟：如超思案翻版

▲▼立委涂權吉。（圖／記者李毓康攝）

▲立委涂權吉。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

勞動部近日爭議事件爆不停，不少藍委針對霸凌事件，或是前部長許銘春疑似涉嫌挪用公款舉辦演唱會等進行調查。不過，國民黨立委涂權吉爆料，他向勞動部索取4項相關資料，勞動部卻表示，新北地檢已經立案偵辦，因案內涉及偵查範圍及內容，未便提供。讓涂權吉怒轟，根本是超思雞蛋案的翻版。

涂權吉近日向勞動部、勞發署索取日前移送新北地檢署該案之主文及相關資料；「敬！前進的光-性別工作平等法20週年音樂會」企劃書、預算（含來源）、公開標案資料等；有關貴部部長室相關工程圖資、預算、工程項目等
；勞動部批准謝前署長宜容升任「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署分署長」之公文等4項資料。

勞動部回函表示，「本案台灣新北地檢已經立案偵辦，本部已依立法院社會福利及衛生環境委員會113年11月20日決議及檢察官需求，提供相關資料，並全力配合。因案內涉及偵查範圍及內容，未便提供，尚祈諒察」。

針對性平音樂會，涂權吉不滿表示，勞動部趁新部長未上台的11/24，輕描淡寫以「公務機關預算支用核銷有嚴謹程序」、「難以想像有所謂帳目不清問題」、「如有任何事證可請檢調依法處理」帶過，未料相隔4天，11月28日台北地檢署便以分「他」字案，將許前部長列為被告朝貪汙方向展開調查，可說是重重打臉勞動部，新上任的洪申翰部長，有義務查清楚，究竟勞動部是誰授權做這樣的發言，倒底還有多少「菊內人」。

此外，針對勞動部移送分署長謝宜容的部分，涂權吉質疑，究竟是瀆職？貪污？事由為何，勞動部發文給立委，表示因為移送檢調所以不便提供，這不禁令人質疑勞動部大動作移送檢調僅僅是司法假動作，移送的事由跟主文根本難經司法檢驗，透過「移送檢調」來規避立院監督，宛如超思雞蛋案的翻版。

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