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拜登任內第18次對台軍售　國台辦正告賴清德：保護費保不了台獨

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華(2024.1.31) 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

拜登政府任內對台第18次軍售，總計3.85億美元（約新台幣125億元），預計預計2025年開始交付。大陸國台辦發言人陳斌華今（1）日正告賴清德，買武器買不來安全，「保護費」保不了「台獨」，「倚美謀獨」注定失敗，「以武謀獨」只會讓台灣兵凶戰危，最終自取滅亡。

美國國防安全合作署（DSCA）29日宣布最新一波對台軍售案，包括台灣F-16機隊備件、改良型移動設備（IMSE）後續支援等，總計3.87億美元（約新台幣125.6億元），這是美國總統拜登任內第18度對台軍售，預計2025年開始交付。

大陸國台辦發言人陳斌華指出，美國向中國台灣地區出售武器，是對中美三個聯合公報特別是「817」公報規定的嚴重違背，我們對此表示堅決反對。美方應以實際行動履行不支持「台獨」的嚴肅政治承諾，停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號。

另外，針對美對台軍售，有記者問「11月30日，美方宣佈總額3.85億美元的對台軍售計劃。民進黨當局第一時間表示感謝。請問對此有何評論？」

陳斌華表示，正告賴清德當局，買武器買不來安全，「保護費」保不了「台獨」，「倚美謀獨」注定失敗，妄圖「以武謀獨」只會讓台灣兵凶戰危，最終自取滅亡。

台灣問題是中國核心利益中的核心，任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。

大陸外交部發言人稍早發出聲明稱，指出美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

大陸外交部發言人認為，已經破壞中美關係，危害台海和平穩定，同美方領導人「不支持台獨」表態背道而馳。「中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

大陸外交部發言人稱，中方敦促美方立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。中方將採取有力措施堅決反制，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

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