研擬陸客赴台？　國台辦深夜喊話民進黨：只要取消「禁團令」撤限制

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣旅遊業界25日到台灣交通部觀光署陳情，要求解除赴陸「禁團令」，陸委會則回應「兩岸觀光交流阻礙在陸方」，「陸方並無開放陸客來台觀光的誠意」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華昨29日深夜11點57分發出反擊，指稱陸委會的說法罔顧事實、倒打一耙，企圖混淆視聽、甩鍋卸責，不得人心，無助於兩岸旅遊恢復正常化。只要民進黨取消「禁團令」、撤除兩岸人員往來限制，「我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」。

陳斌華指出，2020年以來，民進黨當局以新冠疫情為藉口，禁止大陸居民赴台，叫停島內旅行社經營赴大陸團隊游業務。早在2023年5月，大陸就已宣佈恢復台灣居民來大陸團隊游業務，今年4月、8月先後對大陸居民赴馬祖、金門旅遊和赴島內團隊游作出安排。

陳斌華進一步痛批，民進黨時至今日仍然罔顧台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，無視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲訴求，拒不解除「禁團令」，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請遲遲不回應，對全面恢復兩岸客運直航航點航班的呼籲也不予正面回應，甚至將台灣居民來大陸旅遊警示調升至「橙色」。「事實再清楚不過，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局。」

陳斌華繼續指出，「台陸委會的說法罔顧事實、倒打一粑，企圖混淆視聽、甩鍋卸責，不得人心，無助於兩岸旅遊恢復正常化。」

陳斌華再次強調，只要民進黨當局取消「禁團令」，撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，「我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」。

▲旅行公會全聯會攜手六都一省旅行公會與各大觀光社團代表，於交通部觀光署遞交陳情書，籲請政府解除禁團令，並開放陸客來台觀光。（圖／記者彭懷玉攝）

旅行公會全聯會與地方旅行公會、各大觀光社團25日聯合向觀光署遞交陳情書，籲政府盡快開放陸客來台觀光。業者陳情內容4大重點，包含請求政府有效加大台灣旅遊產業復甦及擴展工作計畫；盡速恢復兩岸各項民間交流溝通；加速溝通開放陸客來台觀光，以利觀光各產業永續發展擴大經濟收益；即刻解除禁團令，恢復國人組團前往大陸旅遊。

對此，陸委會僅表示，關於業者的陳情內容對當前兩岸觀光交流現況及阻礙「多有誤解」，陸委會發表四點澄清說明，除了老調重彈「政府歡迎陸客來台觀光立場不變」，同時籲旅行業者認清真相，「陸客迄今無法來台觀光，阻礙在陸方，而非我方。」

疫情後兩岸觀光尚未恢復常態化，也讓台灣觀光旅遊業難以見到曙光，原因是雙方皆有不肯讓步理由。陸方尚未恢復陸客團、自由行到台灣本島，以及大陸學位生申請赴台就讀。陸委會也批評大陸開放陸客都是有附加條件，比如必須恢復平台到台灣直航，才恢復「福建居民」赴台灣本島旅遊，並且進一步要求我方解除「禁團令」。

儘管陸委會強調112年9月1日恢復旅居及留學第三地陸籍人士來台觀光，包括今年8月起陸續恢復陸客到金門馬祖旅行。實際上，我方對陸籍人士申請入境手續相當繁瑣，必須「專案申請」來台審查，等於來一趟台灣許多時間精力，反倒是台灣自由行赴陸已常態化，陸方未有任何限制。