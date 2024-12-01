迎大溪月眉人工濕地落羽松季　市府規劃交通疏導和管制

▲月眉人工濕地落羽松季來了。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局1日表示，隨著大溪花彩節後，緊接著月眉人工濕地落羽松季來了！免費絕世美景等你來打卡。為因應落羽松季帶來的大量人潮及車潮，水務局特別規劃交通疏導，增加人員指揮並協調警方進行交通管制，沿路擺放交通錐且將執行違停取締。

又，園區依公園管理自治條例，在公園內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處600元以上1200元以下罰鍰。12月初至明年2月底將管制遊覽車禁入月眉人工濕地、山豬湖生態親水園區，請遊覽車駕駛依現場指示停放月眉第1、2停車場，月湖路沿線禁止停放遊覽車、汽車及機車。

▲市政府水務局規劃交通疏導和管制。（圖／水務局提供）

水務局指出，大漢溪右岸以大溪水資源回收中心為起點，結合月眉人工濕地、山豬湖生態親水園區作為環境教育推動基地，而月眉人工濕地兼具水質淨化、生態棲地復育、活化景觀與節能減碳等功能，濕地週邊種植了近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面上，彷彿置身歐洲一般，每年吸引大批民眾前來打卡取景，不需任何門票即可欣賞到絕世美景，是超熱門的打卡景點!

籲請民眾務必配合以維交通秩序與順暢，也呼籲遊客盡量實施共乘制或多加利用大眾運輸前往，減少車輛進入，避免造成雍塞，另請民眾維持環境整潔，不亂丟垃圾，一同維護美麗生態與環境。