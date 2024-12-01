龍潭龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮慶典　12／2登場

▲龍元宮慶成五朝圓醮慶典中的「天師壇」，為具有臺灣本土客庄印記，獨一無二的客家醮壇。（圖／邱子軒提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮活動，於12月2日至6日展開。龍元宮1日表示，該宮於大廟周邊搭建天師壇、北帝壇、先師壇、觀音壇、福德壇與天公壇，期間各壇皆有豐富的科儀與慶典活動，歡迎信眾參與。

而本次策展小組也與桃園市龍潭文風造庄協會協作，與張廖簡宗親會龍潭分會所負責的天師壇合作，在客家委員會與龍潭龍元宮的支持下，推動「客庄醮壇美學創作」計畫。

醮典作為華人傳統文化中最崇敬的祭典，從年頭到年尾，無論南北，臺灣的街頭巷弄，總是能見到人神同歡的醮典，而醮壇也是最壯盛的宗教慶典設施，匯集了民俗和宗教藝術；隨著時代演進，策展小組也試著思考當代的醮典，如何能夠展現當地的獨特性，讓量體宏偉的醮壇，可以突破傳統格局，將地方文化符碼，透過當代美學的轉譯，重新為地方敘事。

過往醮壇內部空間僅有民俗與宗教藝術的內容，隨著時代演進，慶典策展小組期盼能將民俗藝術與時俱進，保留醮壇核心區域作為神聖的祭祀空間，還透過創新設計，讓其成為地方文化的載體，促進與民眾及旅客之間的對話，縮短傳統民俗與現代生活的距離。

今年，客庄龍潭欣逢百年盛典，我們期待將豐富臺灣文化多元色彩的臺灣客家，在不同時代的努力與改變，以醮壇為載體，透過文字與圖像，向大眾詮釋臺灣客家的歷史，是遷徙、拓荒、扎根與壯闊的歷史；而那些歲月堆疊的常民生活、人文地景與豐沛產業，透過繪師的筆觸，將桃竹苗至台中台三線的蜿蜒、高屏六堆的廣袤及花東縱谷台九線的筆直，栩栩刻劃共織，展現當代客庄的群體自信與創造力。

與龍潭龍元宮慶成五朝圓醮慶典中的「天師壇」合作，成為具有臺灣本土客庄印記，獨一無二的客家醮壇，用對土地最謙卑的心意，謝神酬恩，寄託對神祇與自然的深情敬意。