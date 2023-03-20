通緝男見警棄車落跑狂衝200m　宮廟前突腿軟摔倒被抄出海洛因

▲竊盜通緝犯蔡男棄車逃跑,遭警方圍捕壓制。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市48歲蔡姓男子騎車看到警方巡邏車時，刻意低頭而眼神閃爍，眼尖員警發現疑為轄區竊盜通緝犯，除尾隨外並通知警網圍捕，蔡男則假意停車受檢卻棄車逃逸。員警立刻追緝2百米後，在龍潭區龍元宮前將腿軟摔倒的蔡男逮捕，並從他身上搜出海洛因毒品及注射針筒依法送辦。

▲▼警方在廟前將摔倒的蔡男逮捕再查出他身卜攜帶毒品，予以移送法辦。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局龍潭派出所巡佐陳健華及警員林博仁於19日傍晚執行巡邏勤務，行經桃園市龍潭區中正路時，發現1名男子騎乘機車，看見警方經過時刻意低頭而眼神閃爍，眼尖的員警發現該人車疑似轄區的竊盜通緝犯，惟因考量該處人車較多，不敢輕舉妄動，便先行一路尾隨該機車，並通報線上警力協助圍捕。

直到蔡男駛入東龍路巷內處，員警即開啟警報器鳴警笛示意該機車停車受檢，未料男子在佯裝停車之際，竟突然棄車往鬧區人多處奔跑逃逸，平日訓練有素熱愛跑步的陳、林2人見狀在停妥警車後，快跑追逐了2百公尺路程，過程中員警直喊蔡男姓名，蔡男則心虛的邊跑邊喊「不要抓我」，最後跑到龍潭市區知名的龍元宮廟前廣場腿軟摔跤後，為支援警力即時到場共同壓制逮捕，當下正在廟宇前聚會聊天休憩的老人們說著：「舉頭三尺有神明，真是賊星該敗啊！」

警方調查，蔡嫌因竊盜案遭判刑，惟其遲未到案入監執行而遭桃園地檢發布通緝，蔡嫌為逃避警方查緝，平時都居無定所四處躲藏，連出門買個晚餐都要特別注意查看四周有無警察，沒想到在路上遇到了眼尖的警察而被認出遭逮。