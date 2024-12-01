歡慶三周年　天成飯店集團推出會員集點回饋

▲天成飯店集團Cosmos CLUB APP歡慶三周年，推出多項優惠 。（圖／天成飯店集團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在數位時代，點數經濟已成為會員消費的關鍵驅動力，天成飯店集團延續「體貼入微，暖在您心」的服務理念，以創新方式提升點數價值、擴大會員效益，為會員創造更具價值的回饋體驗。為歡慶Cosmos CLUB APP會員回饋計畫邁入三周年，天成飯店集團即日起至2024年12月31日推出一系列重磅活動，包含「點數狂飆30倍」、「滿額抽住宿券」與「優惠兌點最高0.3折起」等三重好康驚喜，讓會員透過聰明消費輕鬆累積點數，將每一分消費的價值最大化，享受豐富超值好康。

▲天成飯店集團Cosmos CLUB APP歡慶三周年，第三重「優惠兌點最高0.3折起」，推出多元超值的商品兌換。會員點數450點可兌換價值550元的天成飯店集團牛奶嫩白保濕面膜2片及瑞穗天合國際觀光酒店黃金湯泡湯粉3入 。（圖／天成飯店集團提供）

天成飯店集團推出「Cosmos CLUB APP」會員回饋計劃，於旗下品牌消費100元可獲得點數1點，點數價值1點等於1元，即享超值商品兌換與多項會員禮遇。此次，為歡慶三周年推出三大回饋活動，包括第一重「點數狂飆30倍」，即日起至2024年12月10日，凡於天成飯店集團旗下品牌餐飲單筆消費滿3,000元，即可享點數30倍回饋，快速累積點數、放大消費價值。第二重「滿額抽住宿券」，即日起至2024年12月31日，單筆消費滿333元即可累計抽獎機會一次(以此類推)，獎項包括台北花園大酒店雅緻客房雙人住宿券、天成文旅-繪日之丘親子溫馨溜滑梯房四人住宿券、天成文旅-華山町精緻客房雙人住宿券等豐富獎品，更有機會抽中價值5萬8千元夢幻大獎的瑞穗天合國際觀光酒店莊園溫馨家庭房平、旺、假日入住三人住宿券，為會員帶來年度壓軸驚喜與期待。

▲天成飯店集團Cosmos CLUB APP享超值商品兌換與多項會員禮遇，三周年慶期間會員可用點數783點可兌換價值1,080元人氣熱銷天成文旅精粹蜂蜜蘆薈潤膚乳。 。（圖／天成飯店集團提供）

除了抽獎與點數回饋外，會員再享第三重「優惠兌點最高0.3折起」，即日起至2024年12月31日，推出多元超值的商品兌換，涵蓋享吃、享買、享住三大類別。其中，會員點數108點可兌換價值3,600元瑞穗天合國際觀光酒店延遲退房2小時兌換券、會員點數450點可兌換價值550元的天成飯店集團牛奶嫩白保濕面膜2片及瑞穗天合國際觀光酒店黃金湯泡湯粉3入、會員點數333點可兌換價值455元花比麵包坊拿鐵咖啡買五送二優惠套組、會員點數783點可兌換價值1,080元人氣熱銷天成文旅精粹蜂蜜蘆薈潤膚乳，讓會員在歲末年終輕鬆將點數轉換成實際回饋，一指輕鬆點，打造專屬的優質生活。

▲天成飯店集團Cosmos CLUB APP歡慶三周年，第二重「滿額抽住宿券」，筆消費滿333元即可累計抽獎機會一次，有機會抽中價值5萬8千元夢幻大獎的瑞穗天合國際觀光酒店莊園溫馨家庭房平、旺、假日入住三人住宿券。（圖／天成文旅集團提供）

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「天成飯店集團致力於為會員提供多元回饋選項及便捷的服務體驗，透過不斷創新與提升服務價值，深耕會員經濟並推動可持續的點數生態系統，期望為會員開啟更智慧、更豐富的消費新模式。」