　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

歡慶三周年　天成飯店集團推出會員集點回饋

▲▼ 天成飯店集團Cosmos CLUB APP歡慶三周年點數狂飆30倍、超值兌換商品、豪華住宿抽獎 三重驚喜回饋一次擁有 。（圖／天成文旅提供）

▲天成飯店集團Cosmos CLUB APP歡慶三周年，推出多項優惠 。（圖／天成飯店集團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在數位時代，點數經濟已成為會員消費的關鍵驅動力，天成飯店集團延續「體貼入微，暖在您心」的服務理念，以創新方式提升點數價值、擴大會員效益，為會員創造更具價值的回饋體驗。為歡慶Cosmos CLUB APP會員回饋計畫邁入三周年，天成飯店集團即日起至2024年12月31日推出一系列重磅活動，包含「點數狂飆30倍」、「滿額抽住宿券」與「優惠兌點最高0.3折起」等三重好康驚喜，讓會員透過聰明消費輕鬆累積點數，將每一分消費的價值最大化，享受豐富超值好康。

▲▼ 天成飯店集團Cosmos CLUB APP歡慶三周年點數狂飆30倍、超值兌換商品、豪華住宿抽獎 三重驚喜回饋一次擁有 。（圖／天成文旅提供）

▲天成飯店集團Cosmos CLUB APP歡慶三周年，第三重「優惠兌點最高0.3折起」，推出多元超值的商品兌換。會員點數450點可兌換價值550元的天成飯店集團牛奶嫩白保濕面膜2片及瑞穗天合國際觀光酒店黃金湯泡湯粉3入 。（圖／天成飯店集團提供）

天成飯店集團推出「Cosmos CLUB APP」會員回饋計劃，於旗下品牌消費100元可獲得點數1點，點數價值1點等於1元，即享超值商品兌換與多項會員禮遇。此次，為歡慶三周年推出三大回饋活動，包括第一重「點數狂飆30倍」，即日起至2024年12月10日，凡於天成飯店集團旗下品牌餐飲單筆消費滿3,000元，即可享點數30倍回饋，快速累積點數、放大消費價值。第二重「滿額抽住宿券」，即日起至2024年12月31日，單筆消費滿333元即可累計抽獎機會一次(以此類推)，獎項包括台北花園大酒店雅緻客房雙人住宿券、天成文旅-繪日之丘親子溫馨溜滑梯房四人住宿券、天成文旅-華山町精緻客房雙人住宿券等豐富獎品，更有機會抽中價值5萬8千元夢幻大獎的瑞穗天合國際觀光酒店莊園溫馨家庭房平、旺、假日入住三人住宿券，為會員帶來年度壓軸驚喜與期待。

▲▼ 天成飯店集團Cosmos CLUB APP歡慶三周年點數狂飆30倍、超值兌換商品、豪華住宿抽獎 三重驚喜回饋一次擁有 。（圖／天成文旅提供）

▲天成飯店集團Cosmos CLUB APP享超值商品兌換與多項會員禮遇，三周年慶期間會員可用點數783點可兌換價值1,080元人氣熱銷天成文旅精粹蜂蜜蘆薈潤膚乳。 。（圖／天成飯店集團提供）

除了抽獎與點數回饋外，會員再享第三重「優惠兌點最高0.3折起」，即日起至2024年12月31日，推出多元超值的商品兌換，涵蓋享吃、享買、享住三大類別。其中，會員點數108點可兌換價值3,600元瑞穗天合國際觀光酒店延遲退房2小時兌換券、會員點數450點可兌換價值550元的天成飯店集團牛奶嫩白保濕面膜2片及瑞穗天合國際觀光酒店黃金湯泡湯粉3入、會員點數333點可兌換價值455元花比麵包坊拿鐵咖啡買五送二優惠套組、會員點數783點可兌換價值1,080元人氣熱銷天成文旅精粹蜂蜜蘆薈潤膚乳，讓會員在歲末年終輕鬆將點數轉換成實際回饋，一指輕鬆點，打造專屬的優質生活。

▲▼ 天成飯店集團Cosmos CLUB APP歡慶三周年點數狂飆30倍、超值兌換商品、豪華住宿抽獎 三重驚喜回饋一次擁有 。（圖／天成文旅提供）

▲天成飯店集團Cosmos CLUB APP歡慶三周年，第二重「滿額抽住宿券」，筆消費滿333元即可累計抽獎機會一次，有機會抽中價值5萬8千元夢幻大獎的瑞穗天合國際觀光酒店莊園溫馨家庭房平、旺、假日入住三人住宿券。（圖／天成文旅集團提供）

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「天成飯店集團致力於為會員提供多元回饋選項及便捷的服務體驗，透過不斷創新與提升服務價值，深耕會員經濟並推動可持續的點數生態系統，期望為會員開啟更智慧、更豐富的消費新模式。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
法籍師來台灣　1天性侵2女學生
陸生團遊日月潭　中信兄弟2球星帶領體驗棒球
賴清德過境美國　國台辦2堅決反對：謀獨也無法動搖一中原則
孫安佐被拱參選台北市長「政見曝光」
陳傑憲冠軍手勢！艋舺青山宮「1張圖神對比」：100年前就有了
台積電分紅開獎！　32職等工程師「這次史上最大包」嗨笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

張善政設都更辦公室　首發鎖定卡12年海砂屋

迎大溪月眉人工濕地落羽松季　市府規劃交通疏導和管制

「跨國婚姻的美麗與哀愁」桃園場　用學習和包容經營婚姻

龍潭龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮慶典　12／2登場

歡慶三周年　天成飯店集團推出會員集點回饋

慶桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行12／7日登場

把汽旅大變身　承億集團打造雲嘉地區美食孵化基地

女駕車遇下班尖峰車輛拋錨　東港警推車助脫險

台南做工行善團愛心不停歇　歲末修繕第276、277戶修繕案完工

《台灣人民自救宣言》60週年　市議員魏筠和民眾走讀中壢

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

子瑜太美頻傳整形！定延替喊冤　「高EQ幽默化解」現場全爆笑

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

Lulu與阿達舊情人合作　曾志偉：放下吧XDD

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」！目擊者嚇歪：不敢再去吃

改編夯曲唱《冠軍老公歌》　快嘴喊中華隊28球員：選我

張善政設都更辦公室　首發鎖定卡12年海砂屋

迎大溪月眉人工濕地落羽松季　市府規劃交通疏導和管制

「跨國婚姻的美麗與哀愁」桃園場　用學習和包容經營婚姻

龍潭龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮慶典　12／2登場

歡慶三周年　天成飯店集團推出會員集點回饋

慶桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行12／7日登場

把汽旅大變身　承億集團打造雲嘉地區美食孵化基地

女駕車遇下班尖峰車輛拋錨　東港警推車助脫險

台南做工行善團愛心不停歇　歲末修繕第276、277戶修繕案完工

《台灣人民自救宣言》60週年　市議員魏筠和民眾走讀中壢

拜登任內第18次對台軍售　國台辦正告賴清德：保護費保不了台獨

黃曉明痛別95歲姥姥吐心聲！　「直到最後還問我吃飽沒」：好想您

張善政設都更辦公室　首發鎖定卡12年海砂屋

穆夏拉比賽最後關鍵進球　拜仁慕尼黑國家德比1比1逼平多特蒙德

洋基報價5.5億美元不夠高　大都會、紅襪要搶索托

法籍舞蹈師1天性侵2女學生辯「情慾流動」　法官打臉判7年

東京公寓烈火　證實參議員丈夫、女兒「葬身火窟」！起火原因曝

上演帽子戲法全靠12碼罰球　克魯伊維特成英超史上第一人

快訊／13:11宜蘭縣南澳鄉規模3.2地震　最大震度2級

台灣男孩ALLEN回家開唱：很有意義！　CRAVITY嗨炸台大體育館

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

1縣市宣布取消兩段式左轉！機車族狂讚

高中生打工存錢想幫阿嬤買洗衣機獲獎學金

「瓷意．瓷義」陳秀珠瓷畫藝術展隆重登場

台南安平區透天厝驚傳火警電器使用不可不慎

台灣好行北港溪線通車　泡溫泉、逛樂園一路暢通

南警針對「微型電動二輪車」上路首日取締5件

獅子會300B3區和平海報比賽頒獎　兒美館舉行

新北教育局提昇職場情緒力　推廣社會情緒學習

桃園購物節12/1日起登場　祭出首獎千萬現金

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

科技執法成效佳霧峰死亡車禍比去年少11人

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

屏東跨年演唱會卡司出爐　11組歌手飆

嘉義縣班班有鮮奶　幼稚園至高中近萬人受惠

更多熱門

相關新聞

巨城逆勢成長4.6%展現竹科消費力

巨城逆勢成長4.6%展現竹科消費力

全台百貨周年慶季進入收尾階段，目前僅剩台北車站商圈的新光三越站前店、京站時尚廣場，以及SOGO天母店，而新竹地區則由Big City巨城購物中心壓軸，今年全台百貨周年慶拚的辛苦，使出渾身解術達到持平就不錯了，而巨城1至10月業績還逆勢成長4.6％，比去年多賺好幾個億，竹科貴婦消費力不容小覷。

新光三越無敵星星贈品被問爆

新光三越無敵星星贈品被問爆

SOGO攜瑪利亞基金會耶誕點燈　今年業績拚微幅成長

SOGO攜瑪利亞基金會耶誕點燈　今年業績拚微幅成長

新光站前周慶1.8萬元冬被不到4千

新光站前周慶1.8萬元冬被不到4千

巨城周年慶111間快閃店買好買滿

巨城周年慶111間快閃店買好買滿

關鍵字：

天成飯店集團周年慶

讀者迴響

熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

蕭煌奇當眾求婚　女方驚人身份曝光

林昱珉恐無法戰經典賽！她揭「中華隊3武器」下次還會贏

挑戰零下20度直播露營！陸網紅「陳屍車內」

快訊／2縣市低溫特報　急凍跌破10度

床的世界總座辭世！三弟曝死因

男捷運上「忘情抽菸」！畫面曝友嗆：刪掉不然提告

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

12強奪冠邀約滿檔！律師給選手1忠告

正妹色色海撈14億　喊「我還是處女」

更多

最夯影音

更多

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

子瑜太美頻傳整形！定延替喊冤　「高EQ幽默化解」現場全爆笑

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面