台南「良友會」優秀特境學子表揚　「玫瑰墓」用音樂詮釋生命故事

▲台南「曾順良之友會」第20屆愛在東區優秀特境學子表揚，暨反毒反暴力反霸凌搖滾音樂會，30日在後甲國中演藝廳舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南「曾順良之友會」第20屆愛在東區優秀特境學子表揚，暨反毒反暴力反霸凌搖滾音樂會，30日在後甲國中演藝廳舉行，共有東區4所國中、9所國小2百位學生獲獎，今年結合音樂會與演講的形式，邀請「玫瑰墓樂團」表演，由台南市立醫院急診部部主任蘇世揚醫師擔任主唱，氣氛相當感人。

第20屆愛在東區優秀特境學子表揚，在「玫瑰墓樂團」搖滾的樂聲中揭開序幕，二百位獲表揚的學生，都是由校方根據在校成績表現及家境推薦，今年活動以音樂會型態進行，並特別開放每位獲獎同學可以邀請1位家長陪同進場欣賞，現場親子互動氣氛相當溫馨。

市議員曾之婕代表主辦單位「良友會」表示，「愛在東區」優秀特境學子表揚活動，今年已經邁入第20年，在疫情前大都以餐會方式邀請獲獎同學享用美食，疫情期間雖然沒有間斷，但改以許願市集型式，近幾年也結合聖誕節的歡樂氣氛，但為使活動更具有意義，今年邀請「玫瑰墓樂團」進行表演，結合反毒反暴力反霸凌，堪稱是一場攸關生命故事的音樂會。

「玫瑰墓」樂團的主唱及主講，是由台南市立醫院急診室主任醫師蘇世揚擔綱，因為在急診室看到太多的生離死別，以醫師的角度，將求診的患者、前來探病的家屬、癌末的病友，以及社會弱勢，甚至是他的同學、好友等真實故事，編寫成一首首感人的歌曲，他形容生命就如同玫瑰般，沒能救活就得送進墓園，所以取名為「玫瑰墓」樂團，今年才獲得教育部頒發社會教育貢獻獎。

這次「玫瑰墓樂團」動員6位團員，有3位音樂碩士，及1位美國音樂學校畢業，所有表演都是「音愛生命」的原創歌曲，這是一場動人的音樂會，也是一場有血有淚生命故事的演講，也藉由蘇世揚醫師和學生們的互動，用音樂演講分享愛的真諦，可以說是一堂反思生命教育的課程，也讓今年的表揚活動更具有意義。