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「返台爽用健保」掰了！12月新制懶人包　赴泰旅遊要申請ETA

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保停復保制度廢止。（圖／記者洪巧藍攝）

生活中心／綜合報導

進入12月，有許多新制上路，包括健保「停復保制度」廢止，也就是長住國外一樣要繳健保費，之後生病回台灣才能繼續使用健保。另外，台灣人即日起要入境泰國，必須先申辦「電子旅行授權」（ETA）。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

全國性》

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●「停復保制度」廢止！返台爽用健保沒了

健保停復保制度引發「生病回台爽用健保」等爭議，大法官釋憲後，衛福部已經決定不修法，讓停復保制度於12月23日廢止，即便在國外也是要持續繳交健保費，將可挹注健保達23億元。衛福部強調，這是讓制度恢復公平性，而且有健保身份，國人在海外若有就醫產生醫療費用，也可以回國申請費用核退。

【更多詳情】
「停復保制度」12／23廢止！旅外須持續繳費　才能返台用健保
返台爽用健保沒了！廢停復保海外國人恐反彈　邱泰源：恢復公平性



●M痘疫苗開放自費接種　每劑6986元

自12月1日起提供M痘疫苗自費接種服務，凡「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，包括：在台有風險行為之無健保身分或居留證外籍人士等對象、欲前往M痘疫情流行之高風險國家民眾（依據國際旅遊疫情建議）且可能有暴露風險者，可自費接種M痘疫苗。

【更多詳情】
M痘疫苗開放自費打！8家合約院所提供「一劑6986元」




●健保給付新增7種癌症「單基因檢測」項目

健保今年中旬將次世代基因定序檢測（NGS）納入給付，12月1日起另新增7種癌症的單基因檢測給付，預估9000多名癌症病人受惠，挹注經費約1億元。

新增項目包含：實體腫瘤的大腸直腸癌（BRAF）、黑色素瘤（BRAF）、腸胃道間質瘤（KIT+PDGFRA）及甲狀腺癌不包含髓質癌（BRAF）；以及血液腫瘤，包括多發性骨髓瘤（原位雜合檢驗）、B細胞淋巴瘤（BCL、第17對染色體缺失原位雜合檢驗、TP53）及T/NK細胞血癌與淋巴瘤（TCR）。

▲▼猴痘疫苗，M痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署開放自費打M痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）



●台鐵「線上換票」12/2官網開通

提升票務系統服務，台鐵先前推出自動售票機提供行動條碼支付、電子定期票，現在台鐵公司再宣布，針對已付款但尚未取票的車票，12月2日起推出線上換票服務，僅適用於台鐵官網，「台鐵e訂通」App訂票並完成付款，須將訂票代碼至官網辦理。

【更多詳情】
台鐵「線上換票」12／2官網開通　APP還不行



●台鐵鳳鳴臨時站啟用　每天停靠129列次

為提早在桃園鐵路地下化工程完工前提供服務，在鳳鳴站設置前，提早9年增設鳳鳴臨時站，昨日正式啟用，每天將有129列車停靠，配合鳳鳴臨時站啟用，台鐵也有172列車改點，其中8列次的變動超過5分鐘。

▲▼台鐵鳳鳴臨時車站。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵鳳鳴臨時車站。（圖／台鐵公司提供）



●無人機考照門檻12月起放寬至14歲

無人機成長快速，交通部公告修正「遙控無人機管理規則」，放寬操作證申請年齡從16歲下修至14歲、操作證效期從2年延長至3年，並調整規費，其中無人機活動申請審查費，依照空域及公告作業複雜度分級收費，最高收費2000元，最多調漲4倍，12月1日起上路實施。

【更多詳情】
無人機考照門檻12月起放寬至14歲　活動規費最多漲4倍



●手機即憑證　12/2起全國戶所都可臨櫃申辦

內政部為貼近民眾生活需求，簡化自然人憑證須先有晶片卡再註冊的限制，自12月2日起，民眾只要攜帶手機等行動裝置到全國任一戶政事務所，就可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費新台幣30元，之後免隨身攜卡，可直接享有隨時隨地e指搞定網路真實身分識別、數位簽章及加解密等數位新生活服務。



海外》

●台灣人12/1起入境泰國前要先申辦「電子授權」

泰國持續針對台灣旅客開放觀光免簽證入境，但泰國外交部先前宣布，自12月1日起將要求包含台灣人在內、來自免簽證國家與地區的旅客，在入境泰國前事先在網路上申請「電子旅行授權」（ETA），目前僅柬埔寨、寮國以及馬來西亞旅客可以豁免。

【更多詳情】
赴泰旅遊注意！　台灣人12／1起入境前要先申辦「電子授權」



●郵寄中國大陸物品限值　提高至人民幣2千元

中國國務院關稅稅則委員會表示，台灣郵寄、快遞至中國大陸的物品，每次限值由人民幣800元提高至人民幣2000元（約新台幣9000元），自12月1日起施行。

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