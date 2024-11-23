返台爽用健保沒了！廢停復保海外國人恐反彈　邱泰源：恢復公平性

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保「停復保制度」將於12月23日廢止，即便在國外也是要持續繳交健保費，將可挹注健保達23億元，但卻也可能引起出國留學、工作的海外國人反彈。衛福部長邱泰源今（23日）重申，這是讓制度恢復公平性，而且有健保身份，國人在海外若有就醫產生醫療費用，也可以回國申請費用核退。

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▲衛福部長邱泰源出席「第22屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮」。（圖／記者洪巧藍攝）

現行赴海外國人可用健保停復保制度，出國超過半年可辦理停保，回國再復保，引發「生病回台爽用健保」等爭議。大法官釋憲指出，因《健保法》施行細則規定沒有法律明確授權，違反法律保留原則，相關條文自判決公告後2年失效；而該判決將於12月23日期滿。

衛福部已經決定不修法，讓停復保制度廢止，衛福部社保司昨日預告修改健保施行細則，刪除停復保相關條文，並增訂過渡條款，12月23日之前已辦理停保者持續有效，直到再次入境後自動復保，之後就不能再申請停保。根據健保署統計，目前國人有效停保人數21.3萬人，停復保制度廢止後，即便在國外也是要持續繳交健保費，估計保費每年收入增加約新台幣23億元。

邱泰源今日出席「第22屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮」受訪被問及停復保爭議，他強調，「所有國人都要加入健保才公平」，這2年已經徵詢很多意見，大致上就偏向讓制度恢復公平性，因為2年時間已經快到了，正在快馬加鞭進行廢止施行細則的程序，目前正在預告期，若國人有意見可以提供，後續再公告實施。

至於此措施是否引發海外國人反彈，邱泰源重申，「這要看整體性、公平性，大家都納保會比較全面且合乎全民健保制度，如果在國外有相關醫療產生的治療費用，就可以申報費用核退。」

健保署長石崇良昨日表示，現行停復保使用對象包含兩類，一種為失蹤，一種則是國人出國逾6個月以上可以申請停保。現行的失蹤對象可以在未滿6個月時先行停保，超過6個月後退保；停復保廢止之後，就必須持續繳保費滿6個月再退保。

至於出國民眾，石崇良說明，現行規範是出國逾6個月可以申請停保，若2年內入境，一入境就會復保，且要繳納保費3個月之後才能停保；2年內沒有入境就是除籍辦理退保。停復保廢止之後，出國民眾不論身份都不能辦理停保，得持續繳納保費。