無人機考照門檻12月起放寬至14歲　活動規費最多漲4倍

▲無人機管理新制12月上路。（示意圖／記者黃宥寧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

無人機成長快速，交通部公告修正「遙控無人機管理規則」，放寬操作證申請年齡從16歲下修至14歲、操作證效期從2年延長至3年，並調整規費，其中無人機活動申請審查費，依照空域及公告作業複雜度分級收費，最高收費2000元，最多調漲4倍，12月1日起上路實施。

交通部公告修正「遙控無人機管理規則」，包括無人機學習操作證申請年齡由16歲下修為14歲，各類操作證效期亦自2年放寬為3年，並適度調整規費外，也增加對遙控無人機之飛安監理強度，包括製造者或進口者應於公開販售前提供資安檢測、商品檢驗、型式檢驗等完整資訊，並強化無人機飛航活動之規範。

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其中規費調整方案，實體檢驗合格證從250元調為500元；操作人員操作證的普通操作證維持250元，另新設專業操作證收費500元。操作人員檢測費用中，基本級和高級等術科測驗費皆從500元調高為1200元。

無人機活動申請審查費用現行為500元，有效期限3個月。本次修法也改採「分級收費」，收費方式調整根據申請空域不同，不逾400呎，同意或許可期以3個月為限，收費1000元，超過400呎或禁航區、限航區及航空站或飛行場四周一定範圍內，同意許可期限2個月為限，收費2000元。農政機關飛航活動以6個月為限，維持收費500元。另飛航公告申請申請審查費每空域500元，政府機關為執行本身業務且使用自有遙控無人機及編制內操作人操作者，得免收。

▲無人機相關規費12月起將有調整。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

民航局表示，無人機規費調整有3大重點，包括專業操作證規費由250元調整為500元；依不同重量級別調整「型式檢驗」規費；另除農噴活動申請規費維持500元未調整，其他活動申請規費依空域、是否發布飛航公告作業期間複雜度，修正為分級收費500元至2000元不等，以讓資源合理運用。

無人機管理新制也將分階段推動實施，民航局表示，第一階段自今年12月1日起上路，優先推動檢驗合格證核發、操作證效期延長、持證年齡下修及證照、測驗、檢驗、活動等各項收費標準調整，並輔導業者完成無人機資安檢測、商品檢驗、飛安檢驗等事宜。

民航局指出，第二階段自114年12月1日起實施，包括市面販售之遙控無人機須通過資安檢測、商品檢驗、型式檢驗後並完成登錄；第三階段116年12月1日起，配合無人機註冊2年效期與前階段登錄制度推動結果，法人活動時將不得再使用未完成檢驗及登錄的無人機。