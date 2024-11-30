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微型電動二輪車掛牌納管　桃警加強管理...首日查獲14件

▲桃園市警局今起全面加強納管微型電動二輪車，未掛牌者將面臨最高3600元裁罰。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

▲桃園市警局今起全面加強納管微型電動二輪車，未掛牌者將面臨最高3600元裁罰。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局即日起將微型電動二輪車正式納入管理，交通大隊大隊長李維振籲請車主勿心存僥倖，務必完成掛牌並投保強制汽車責任保險，否則不得上路，一旦被取締，將面臨新台幣1200元至3600元罰款，違規改裝車輛也將依法查處，首日取締未掛牌14件、其他違規有21件。

桃園市警局交通大隊大隊長李維振指出，微電車車主申請掛牌需攜帶身分證正本、有效期限30天以上之強制險保險證、車輛出廠證明與車主印章至監理單位臨櫃辦理，並繳納450元掛牌費用。掛牌後，車輛需遵守每小時25公里速限規定，不得擅自改裝電子控制裝置，一旦違反規定，改裝車輛將依法處罰。

李維振提醒，微電車是許多外籍移工偏好代步工具，針對工業區內公司行號及廠房積極展開宣導，協助移工完成掛牌。截至今年9月，桃園市警局已舉辦168多場社區座談會與宣導活動，已有8568人次參與，為確保行車安全，警方與監理單位聯合稽查，將針對違規改裝進行全面檢查。

▲桃園市警局今起加強納管微型電動二輪車，圖為員警執行臨檢攔查。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

▲桃園市警局今起加強納管微型電動二輪車，圖為員警執行臨檢攔查。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

桃園市警局交通大隊統計，今年1至10月桃園市發生微型電動二輪車交通事故有424件，微電車常見交通違規行為包括違停、不依標誌或號誌行駛等。今年1至9月期間，警察局共取締微電車各種違規2903件，其中違停為最常見問題，桃警呼籲，違停車輛將被拖吊至保管場繳交罰鍰才能領回。

此外，微電車酒駕同樣需開罰，若酒測值達每公升0.15至0.24毫克，將被處以新台幣1200至2400元罰鍰，超過0.25毫克或發生重大事故，則依法追究公共危險刑責。交大強調，微電車雖無需駕照及稅金，但車主應遵守規定，重視交通安全以避免觸法。微電車納管措施旨在提升道路安全與秩序，減少交通事故發生，期待市民配合，打造更安全用路環境。

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