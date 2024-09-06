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社會 社會焦點 保障人權

機車改裝排氣管納管！今年緩衝期輔導驗證　明年正式納檢驗項目

▲▼機車改裝排氣管明年正式納入檢驗項目。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼機車改裝排氣管明年正式納入檢驗項目。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

噪音車擾民已成為新興民怨，為從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，環境部與交通部共同推動改裝排氣管認證制度，於今年起實施「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」有改管排氣管者需通過噪音檢測並至監理站辦理變更登記，並從114年1月1日起列為檢驗項目。

為協助現有已改裝排氣管車輛之車主辦理噪音檢測作業，環境部推動改裝排氣管認證制度，今年元旦起實施「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」，交通部也配合修正「道路交通安全規則」，並以113年作為緩衝期，輔導改管車主申請檢測取得認證。

▲▼機車改裝排氣管明年正式納入檢驗項目。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

114年起機車排氣管改裝正式列入定期檢驗項目，未使用認證排氣管者，將處新台幣900至1,800元，若噪音檢測不合格者，依噪音管制法可再加罰新台幣1,800至3,600元，兩者合計最高可罰5,400元。已改裝非原廠排氣管的車主113年自行委託噪音實驗室，或向縣(市)地方環保局申請檢驗，檢驗合格即完成認證程序。

花蓮縣政府提醒，緩衝期間到環保局檢驗完全免費，114年起則將不再受理民眾申請，如欲變更排氣管，則需自費向環境部許可噪音實驗室申請檢測或選購認證排氣管。如果民眾已經是有改裝排氣管需求又擔心噪音超標受罰的車主，立即打開你的電腦或手機，動動手指上網預約登陸吧，環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統網址預約如下：https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer/

▲▼機車改裝排氣管明年正式納入檢驗項目。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

申請認證排氣管作業程序。

隨著環保意識逐漸高漲，民眾對於生活環境品質要求越來越高，為維護縣內環境安寧，即使車輛已檢測合格或使用經認證之排氣管（含原廠管），仍應避免有不當操駕產生高噪音之行為（如使用錯誤檔位、用力拉轉油門、起步重踩油門或使用錯誤之動力模式等等），否則仍有可能遭聲音照相設備取締受罰。

環保局表示，將持續透過環警監聯管、聲音照相科技執法多管齊下，並持續投入固定式聲照設備，加強查緝噪音車輛，保障民眾居住生活品質。
 

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